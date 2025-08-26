Дощі в Україні в середу майже припиняться, у четвер стрімко потепліє

Короткочасний дощ очікується лише в Чернігівській та Сумській областях в середу, 27 серпня, в інших регіонах без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 19-24°; на півдні країни вночі 10-15°, вдень 23-28°.

У Києві в середу без опадів. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 21-23°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві за весь період метеорологічних спостережень найвища температура 27 серпня була +33,8°С в 2024р., найнижча +6,4°С в 1973р.

В четвер, 28 серпня, в Україні без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 23-28°; на півдні країни вночі 13-18°, вдень 25-30°.

У Києві у четвер без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 24-26°.