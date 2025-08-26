Трамп: США вивчають досвід застосування дронів у війні в Україні

США вивчають досвід війни застосування дронів в Україні, заявив президент Дональд Трамп.

"Такого масштабу війни не було. Це найбільша подія в історії військової справи. Це абсолютно нова форма ведення бойових дій. Це війна з використанням дронів, якої раніше не було. І ми вивчаємо її - Піт Гегсет і всі інші. Ми вивчаємо її, і вивчаємо дуже уважно. Це абсолютно нова форма війни, але це жорстока війна", - сказав Трамп в ефірі Fox News.

За його словами, такої війни не існувало з часів Другої світової.

Джерело: https://www.youtube.com/live/rlPfxyCnxHg