20:06 25.08.2025

Земельна ділянка під меморіальне кладовище офіційно зареєстрована за НВМК - Чабанівська селищна рада

Чабанівська селищна рада Фастівського оайону Київської області заявляє, що земельна ділянка, на якій створюється Національне військове меморіальне кладовище, офіційно зареєстрована за НВМК.

"Земельна ділянка, на якій створюється Національне військове меморіальне кладовище у Фастівському районі, офіційно зареєстрована за НВМК", - йдеться в заяві Чабанівської селищної ради щодо реєстрації права користування земельною ділянкою, яка оприлюднена в мережі Facebook.

Зазначається, що реєстратор Чабанівської громади припустився помилок під час внесення припинення реєстрації права користування земельною ділянкою НВМК до Державного реєстру речових прав. 

"Наразі стосовно цього інциденту проводиться перевірка, реєстратора відсторонено від виконання обов’язків", - йдеться в заяві.

На початку серпня Шостий Апеляційний адміністративний суд визнав незаконним розпорядження Київської обласної військової адміністрації №275 від 14 березня 2024 року "Про вилучення та надання в постійне користування земельної ділянки зі зміною цільового призначення Державній установі "Національне військове меморіальне кладовище" (НВМК).

Як повідомлялося, Кабінет міністрів у жовтні 2022 року схвалив створення Міністерством ветеранів держустанови "Національне військове меморіальне кладовище", а в серпні 2023 року схвалив реалізацію до серпня 2025 року його проєкту у Гатненській громаді поблизу Києва.

Тоді ще в. о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун 27 березня 2024 року заявив, що перші поховання на НВМК можуть розпочатися вже наприкінці літа - на початку осені 2024 року, а повністю побудувати весь комплекс планується до 2027 року. Пізніше він повідомив, що перші поховання передбачаються на початку або в середині осені 2024 року.

У серпні 2024 року НВМК визначилося з переможцем на будівництво першої черги кладовища, ним став консорціум "Білдінг Юа" з Києва. А у повторному тендері на будівництво другої черги НВМК у липня 2025 року перемогла "Будівельна фірма "Паритетбудінвест".

Наприкінці березня 2025 року міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова заявила про плани розпочати перші поховання на НВМК у травні 2025 року.

30 травня в держустанові НВМК повідомили, що будівництво першого пускового комплексу першої черги кладовища завершено. Перші почесні поховання плануються найближчим часом. 20 червня в Мінветеранів теж заявили, що перші почесні поховання плануються найближчим часом.

2 липня тодішній прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що на НВМК до поховань підготовлено 6 тис. місць.

15 липня Калмикова заявила, що відомство відкрите до професійної дискусії, але призупинення будівництва НВМК в нинішніх умовах є недоцільним і не має юридичних підстав.

