Келлог зустрівся з Єрмаком та Умєровим

Фото: https://x.com/generalkellogg/status

Спецпосланець президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог повідомив про зустріч з очільником Офісу президента України Андрієм Єрмаком та секретарем Ради національної безпеки та оборони України Рустемом Умєровим.

"Чудова зустріч наших команд з головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком та Рустемом Умєровим у їхній День незалежності. Завжди відверто й інформативно", - написав Келлог в соцмережі Х у понеділок, проілюструвавши повідомлення спільним фото.

В повідомленні від позначив Трампа, державного секретаря США Марка Рубіо та президента України Володимира Зеленського. Про теми, які обговорювались на зустрічі, спецпосланець не розповів.

Як повідомлялося, Келлог прибув в Україну з нагоди святкування Дня Незалежності та взяв в неділю участь в урочистостях на Софійській площі української столиці. В той же день президент України Володимир Зеленський нагородив його орденом "За заслуги" І ступеня. В понеділок спецпосланець Трампа взяв участь в Національному молитовному сніданку за участі президента України Володимира Зеленського в Києві.

Повідомлялося про зустрічі Келлоа з прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, з якою він обговорив систему безпекових гарантій для України, зокрема воєнну та економічну стійкість, а також повернення українських військовополонених, цивільних та викрадених дітей, а також з міністром оборони України Денисом Шмигалем, під час якої сторони обговорили оборонні пріоритети, співпрацю в оборонно-промисловому комплексі та створення надійних безпекових гарантій.