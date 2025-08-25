Зеленський: важливо, щоб серед країн, які готові розмістити контингент в Україні, були головні лідери "Коаліції охочих"

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Головні лідери "Коаліції охочих" мають бути в числі країн, які потенційно можуть розмістити контингент своїх військових в України, переконаний президент України Володимир Зеленський.

"Думаю, не мені зараз ділитися своїми думками щодо "boots on the ground". Я вважаю, що це важливо від великих країн, головних лідерів "Коаліції охочих", - сказав Зеленський на зустрічі з міністром фінансів та віце-канцлером уряду Німеччини Ларсом Клінгбейлем у понеділок.

Як повідомлялося, 21 серпня Зеленський заявив, що точна кількість країн, які готові ввести війська в рамках гарантій безпеки для України, українській стороні наразі невідома, учасники Коаліції охочих розглядають різні види участі.