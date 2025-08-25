Вето президента Навроцького залишає Україну без польських Starlink – віцепрем’єр Гавковський

Фото: Unsplash

Віцепрем’єр - міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський (Krzysztof Gawkowski) розкритикував президента Кароля Навроцького за накладене вето на поправку до закону про допомогу громадянам, бо воно призведе до відключення наданих Польщею Україні Starlink та послуг із зберігання даних у хмарі.

"Це знаменує кінець інтернету Starlink, який Польща надає Україні, що постраждала від війни. Це також означає кінець підтримки зберігання даних українського уряду в безпечному місці ", - написав Гавковський в соцмережі X в понеділок.

За його словами, президент Польщі має припинити сліпо атакувати уряд в ім'я політичної боротьби.

"Ви шкодите людям, які борються за свою незалежність, і водночас допомагаєте Росії", - наголосив Гавковський.

Україна у квітні 2025 року отримала від Польщі чергову партію 5 тис. терміналів Starlink. Загалом від Польщі було відправлено 29,5 тис. Starlink. Міністерство цифрових справ Польщі оголосило у березні, що країна виділила майже 323 мільйони злотих ($88,7 млн за поточним курсом) на термінали Starlink та їхню підписку для України у період з 2022 по 2024 рік. У 2025 році вартість підписки, як очікувалося, перевищить 77 мільйонів злотих.

За даними Мінцифри України, воно забезпечило поставку біля 50 тис. терміналів Starlink з початку війни завдяки підтримці міжнародних партнері. Їх роботу окрім Польщі оплачує також Німеччина. Окрім того, термінали Starlink завозять та використовують в Україну й інші користувачі, які сплачують за них самостійна. Загальна кількість терміналів Starlink в Україні оцінюється приблизно у 100 тис.

Раніше повідомлялось, що президент Польщі Навроцький наклав вето на закон, який передбачав соцвиплати та безкоштовне медобслуговування для непрацюючих громадян України.

Навроцький запропонував свій варіант законопроєкту, в якому, зокрема, будуть "нові рішення щодо надання громадянства".

"Вважаю, що процес надання громадянства слід продовжити з трьох до 10 років, і така пропозиція буде включена до цього законопроєкту", – оголосив він.

Ще один пункт, запропонований Навроцьким, стосується посилення покарання за незаконний перетин кордону.