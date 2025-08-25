Інтерфакс-Україна
Події
14:54 25.08.2025

Прем'єр Норвегії виступає за посилення санкційного тиску на РФ та роботу над створенням спецтрибуналу щодо злочину агресії

Фото: https://www.facebook.com/

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере наголосив на важливості посилення санкційного тиску на РФ з боку Європи та США, а також створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності за злочин агресії Росії проти України.

"Норвегія підтримує стійку мирну угоду, а це означає, що важливим є посилення тиску на Росію за допомогою сильних санкцій - не тільки з боку Європи, але й з боку США. І відповідальність означає, що нам потрібно працювати над створенням спеціального трибуналу за злочин агресії, який може змінити світ", - сказав він на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві у понеділок.

Окремо Стере наголосив на важливості повернення в Україну викрадених Росією українських дітей.

"Норвегія разом із Канадою також співпрацює з Катаром та іншими країнами, щоб сприяти поверненню дітей. І дозвольте мені сказати, що в цьому питанні також має бути елемент відповідальності", - зазначив він.

Теги: #війна #санкції_рф #норвегія

