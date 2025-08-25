Україна сподівається на практичну участь Норвегії у гарантіях безпеки України - Зеленський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Україна сподівається, що Норвегія практично братиме участь у заходах, які мають "реально гарантувати" українську довгострокову безпеку, заявив президент Володимир Зеленський.

"Норвегія є однією з учасниць "коаліції охочих". Україна сподівається, що Норвегія практично братиме участь в заходах, які мають реально гарантувати довгострокову безпеку нашого народу, нашій державі, всім в Європі", - сказав Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере у Києві у понеділок.

Зеленський подякував Стере за візит до Києва, підтримку України та "за сильні рішення". Президент зазначив, що Норвегія - один із лідерів підтримки України.