Інтерфакс-Україна
Події
14:16 25.08.2025

Сім'я адвокатів із Запоріжжя займалася схемами для ухилянтів – СБУ

2 хв читати
Сім'я адвокатів із Запоріжжя займалася схемами для ухилянтів – СБУ

Служба безпеки України та Національна поліція ліквідували у Запоріжжі масштабну схему ухилення від мобілізації: "сімейний підряд" адвокатів продавав військовозобов’язаним фіктивні меддовідки про нібито інвалідність родичів для отримання відстрочки від призову.

В телеграм-каналі в понеділок СБУ повідомляє, що оборудку організувала місцева адвокатка разом зі своїм чоловіком, братом та його дружиною, які також займалися адвокатурою.

"Під час обшуку у фігурантів та їхніх спільників виявлено 4,7 млн у гривневому еквіваленті. Серед знайденої готівки – 641 тис. російських рублів", - йдеться в повідомленні.

За інформацією української спецслужби, зловмисники працювали в одному офісі, а для реалізації схеми залучили знайомих лікарів, які за гроші безпідставно встановлювали групу інвалідності родичам ухилянтів.

"Потім готову підробку подавали до органів місцевого самоврядування. Там "підключали" особисті зв’язки, за допомогою яких ділки отримували фіктивні висновки про необхідність нагляду за фейковими особами з інвалідністю", - зазначають у відомстві.

В СБУ уточнюють, що після отримання всіх "підписів" фігуранти продавали ухилянтам весь пакет фальшивих документів за $5,5 тис. з клієнта.

Правоохоронці задокументували схему і затримали організаторку-адвокатку.

Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди).

Тривають слідчі дії для оголошення підозр усім учасникам оборудки.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Теги: #запоріжжя #мобілізація #ухилення #сбу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:45 22.08.2025
СБУ оприлюднила нові докази у справі високопосадовця НАБУ Магамедрасулова, який підозрюється у торгівлі з РФ

СБУ оприлюднила нові докази у справі високопосадовця НАБУ Магамедрасулова, який підозрюється у торгівлі з РФ

11:14 21.08.2025
СБУ затримала "крота" ФСБ у бригаді морпіхів ЗСУ

СБУ затримала "крота" ФСБ у бригаді морпіхів ЗСУ

06:35 21.08.2025
Ворог завдав по Запоріжжю два удари, є пошкодження об’єктів інфраструктури – ОВА

Ворог завдав по Запоріжжю два удари, є пошкодження об’єктів інфраструктури – ОВА

17:19 20.08.2025
Коригувальника російських КАБів по позиціях захисників Краматорська засуджено до 15 років тюрми

Коригувальника російських КАБів по позиціях захисників Краматорська засуджено до 15 років тюрми

16:13 20.08.2025
На острові Хортиця четвертий день вирує масштабна пожежа

На острові Хортиця четвертий день вирує масштабна пожежа

14:06 20.08.2025
СБУ затримала агента РФ – 37-річного херсонця, який готував прорив російських ДРГ на правобережжя області

СБУ затримала агента РФ – 37-річного херсонця, який готував прорив російських ДРГ на правобережжя області

14:51 19.08.2025
Два склади боєприпасів в окупованому Білокуракіному знищено дронами СБУ

Два склади боєприпасів в окупованому Білокуракіному знищено дронами СБУ

14:09 19.08.2025
У Запоріжжі число поранених зросло до 36, серед них – троє дітей – ОВА

У Запоріжжі число поранених зросло до 36, серед них – троє дітей – ОВА

12:53 19.08.2025
СБУ та Нацполіція припинили діяльність схеми оформлення фіктивних меддовідок для ухилення від мобілізації у Києві

СБУ та Нацполіція припинили діяльність схеми оформлення фіктивних меддовідок для ухилення від мобілізації у Києві

19:36 18.08.2025
У Запоріжжі число поранених зросло до 33 людей – обладміністрація

У Запоріжжі число поранених зросло до 33 людей – обладміністрація

ВАЖЛИВЕ

Зеленський не вважає, що РФ йде на поступки

Німеччина буде надавати Україні EUR9 млрд щорічно - міністр фінансів

Україна розраховує на посилення співпраці з США у релігійній сфері - заступник керівника ОП

Зеленський на молитовному сніданку: нам під силу зупинити зло і зупинити смерть

Зеленський: Росія намагається зірвати нашу підготовку до зими

ОСТАННЄ

Зеленський не вважає, що РФ йде на поступки

В'ятрович про ініціативу Навроцького: бачу схожість із баченням Путіна, який знищення всього українського називає денацифікацією

Німеччина буде надавати Україні EUR9 млрд щорічно - міністр фінансів

На забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи землях зловмисники вирощували зернові культури для продажу - Нацполіція

Прем'єр Норвегії виступає за посилення санкційного тиску на РФ та роботу над створенням спецтрибуналу щодо злочину агресії

Держкіно назвало інвестиційно успішні українські фільми

АОЗ: Військові отримали замовлені через DOT-Chain Defence дрони у рекордний термін - за 5 днів

Внаслідок ворожого обстрілу Слатина на Харківщині поранено жінку

Прем'єр Норвегії підтримує припинення вогню перед переговорами про мир в Україні

Україна сподівається на практичну участь Норвегії у гарантіях безпеки України - Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА