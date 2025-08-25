Інтерфакс-Україна
Події
08:22 25.08.2025

ПС ЗСУ: Збито 76 ворожих БпЛА із 104, є влучання у 15 локаціях

1 хв читати
ПС ЗСУ: Збито 76 ворожих БпЛА із 104, є влучання у 15 локаціях
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Сили оборони станом на 8:00 понеділка знешкодили 76 ворожих БпЛА із 104, що атакували Україну минулої ночі, зафіксовано влучання 28-ми ударних БпЛА на 15 локаціях, повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

" За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 76 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни", - ідеться в повідомленні.

Загалом ніч на 25 серпня (із 19.00 24 серпня) противник 104-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

 

Теги: #збиття #цілі #пс_зсу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:01 23.08.2025
Захисники України в ніч на 23 серпня знищили 36 із 49 задіяних ворогом дронів

Захисники України в ніч на 23 серпня знищили 36 із 49 задіяних ворогом дронів

09:14 22.08.2025
ПС ЗСУ: знешкоджено 46 ворожих БпЛА із 55, є влучання у 4 локаціях

ПС ЗСУ: знешкоджено 46 ворожих БпЛА із 55, є влучання у 4 локаціях

13:00 17.08.2025
Повітряні сили знешкодили вночі 40 з 60 ворожих дронів, прильоти зафіксовані у прифронтових районах

Повітряні сили знешкодили вночі 40 з 60 ворожих дронів, прильоти зафіксовані у прифронтових районах

10:08 17.08.2025
Захисники України в ніч на 17 серпня знищили 40 із 60 задіяних ворогом дронів

Захисники України в ніч на 17 серпня знищили 40 із 60 задіяних ворогом дронів

08:36 15.08.2025
ППО вночі ліквідувала 63 з 97 ворожих БПЛА

ППО вночі ліквідувала 63 з 97 ворожих БПЛА

09:36 12.08.2025
Зафіксовано влучання 12 БпЛА у Сумщині та Донеччині та 3-х ракет у Чернігівській області

Зафіксовано влучання 12 БпЛА у Сумщині та Донеччині та 3-х ракет у Чернігівській області

08:22 11.08.2025
Захисники України в ніч на 11 серпня знищили 59 із 71 задіяних ворогом дронів

Захисники України в ніч на 11 серпня знищили 59 із 71 задіяних ворогом дронів

09:56 09.08.2025
ППО збила вночі 1 з 2 ракет та лише 16 з 47 ворожих дронів, окупанти цілились переважно по прифронтових громадах – Повітряні сили

ППО збила вночі 1 з 2 ракет та лише 16 з 47 ворожих дронів, окупанти цілились переважно по прифронтових громадах – Повітряні сили

08:29 08.08.2025
ППО ліквідувала 82 зі 108 ворожих БпЛА

ППО ліквідувала 82 зі 108 ворожих БпЛА

09:37 03.08.2025
Захисники України в ніч на 3 серпня знищили 61 із 83 задіяних ворогом засобів повітряного нападу

Захисники України в ніч на 3 серпня знищили 61 із 83 задіяних ворогом засобів повітряного нападу

ВАЖЛИВЕ

За добу на Сумщині від російських ударів загинула одна людина, дев’ятеро постраждали

Генштаб зафіксував впродовж доби 159 бойових зіткнень

ГУР і Третій корпус відновили контроль над Новомихайлівкою на Донеччині

Зеленський: Сьогодні повертаємо додому воїнів ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби та цивільних

Зеленський: Повертаємо додому журналіста Хилюка

ОСТАННЄ

До Києва з неоголошеним візитом прибув міністр фінансів Німеччини

За добу на Сумщині від російських ударів загинула одна людина, дев’ятеро постраждали

Генштаб зафіксував впродовж доби 159 бойових зіткнень

Україна та Канада обговорили розширення промислової співпраці та військову допомогу

Минулої доби під обстрілами опинилися понад 40 населених пунктів Херсонської області, троє людей поранені

Аварійне відключення електроенергії сталося в чотирьох громадах на Полтавшині через несприятливі погодні умови

Окупанти за добу втратили 870 осіб та 83 од. спецтехніки

На Миколаївщині внаслідок обстрілу та атак дронами пошкоджено електромережі, знеструмлено 113 побутових абонентів

Окупанти за добу завдали 500 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області

25 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА