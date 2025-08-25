ПС ЗСУ: Збито 76 ворожих БпЛА із 104, є влучання у 15 локаціях

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Сили оборони станом на 8:00 понеділка знешкодили 76 ворожих БпЛА із 104, що атакували Україну минулої ночі, зафіксовано влучання 28-ми ударних БпЛА на 15 локаціях, повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

" За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 76 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни", - ідеться в повідомленні.

Загалом ніч на 25 серпня (із 19.00 24 серпня) противник 104-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.