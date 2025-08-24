18:22 24.08.2025
Куп’янськ зазнав артобстрілу, загинула літня жінка, ще двоє постраждали
Внаслідок артилерійського обстрілу Куп’янська Харківської області загинула одна людина, ще двоє постраждали, повідомила Харківська обласна прокуратура.
"За даними слідства, 24 серпня близько 16:00 російська армія здійснила артилерійський обстріл м. Куп’янськ. Загинула 82-річна жінка. Жінка, якій 35 років, отримала вибухове поранення. У 83-річної постраждалої діагностували гостру стресову реакцію", – йдеться в повідомленні.
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).