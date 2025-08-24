Найкраща відповідь на терор РФ — посилення постачання Україні зброї - Стефанчук

Найкраща відповідь на терор Росії — посилення постачання Україні зброї та протиракетних систем, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Провів зустріч із чисельною делегацією глобальної мережі парламентарів United for Ukraine у Києві — символічно саме в День Незалежності України… Обговорили ситуацію на фронті й ключові потреби української оборони — від систем ППО та ракет до дронів і боєприпасів. Підкреслив: росія щодня тероризує мирні міста, і найкраща відповідь на цей терор — посилення постачання зброї та протиракетних систем", - повідомив Стефанчук у Фейсбуці у неділю.

За словами спікера Верховної Ради, окремо торкнулися участі України в новому європейському інструменті SAFE, що відкриває можливості для спільних оборонних проектів — дронів, артилерійських боєприпасів та ракетного озброєння. Стефанчук підкреслив, що Україна готова ділитися унікальним бойовим досвідом, оборонними інноваціями та розширювати співпрацю з європейською промисловістю.

"Зосередили увагу й на питанні євроатлантичної інтеграції: членство в НАТО — це найкраща гарантія безпеки для України й усього європейського континенту. Також підкреслив необхідність посилення санкційного тиску на росію, особливо у сферах енергетики, металургії та ядерної промисловості", - зазначив Стефанчук.

Він також наголосив, що робота закордонних колег у парламентах країн ЄС, НАТО та за їхніми межами має реальний вплив на збереження єдності демократичного світу і досягнення справедливого миру. На думку Стефанчука, парламентська дипломатія є потужною зброєю у боротьбі з агресією Росії.