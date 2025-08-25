Інтерфакс-Україна
10:12 25.08.2025

Про переговори щодо миру можна говорити після гарантій безпеки - європарламентар

Про формати перемовин щодо миру можна говоритиме після визначення гарантій безпеки для України, вважає депутат Європарламенту, член керівного комітету United for Ukraine Ріхардс Колс.

"По перше, ми маємо визначити безпекові гарантії, і потім ми вже можемо говорити про будь-які формати мирних переговорів… Те, що ми спостерігаємо - перемовини щодо миру і легітимізації без припинення вогню - це просто рожева мрія Путіна", - сказав Колс на брифінгу.

На думку європарламентаря, гарантія безпеки не буде колективною, але  це має бути масова військова підтримка України.

За словами голови комітету у закордонних справах парламенту Естонії Марко Міхкельсона, справжні  безпекові гарантії для України це членство в НАТО, але воно не є у порядку денному.

"Справжні гарантії - це членство в НАТО. Я не думаю, що на це можна розраховувати, але  єдиний  спосіб повернути це питання – це  тривалий мир  в Україні....Саме  тому  зусилля політиків в Європейському Союзі мають бути направлені на те, як допомогти Україні перемогти Російську Федерацію. І все це призведе до членства України в НАТО  і безпекових гарантій, які дійсно мають вагу", - зазначив Міхкельсон.

Як повідомлялось, у Києві перебуває делегація глобальної мережі парламентарів United for Ukraine.

