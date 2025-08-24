Інтерфакс-Україна
Події
16:04 24.08.2025

Зеленський: Ми говоримо про ті гарантії безпеки, що нас будуть захищати, а не про гарантії безпеки від РФ

Росія була одним із підписантів Будапештського меморандуму і порушила свої гарантії, тому Україна не говорить про гарантії безпеки від РФ, а про ті, як будуть захищати від повторення російської агресії, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Відповідно до, наприклад, документів щодо гарантій безпеки для України, саме в Будапештському меморандуму Росія була одним із гарантерів цієї безпеки. Одним із гарантерів, яка в той же час сама і порушила свої гарантії або свої обіцяннки. Тому ми не говоримо щодо гарантій безпеки від Російської Федерації. Ми говоримо про гарантії безпеки, які будуть нас захищати від Російської Федерації", - сказав Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

За словами президента, гарантії безпеки мають надавати ті країни, яким довіряє народ України. Це країни, які допомагали з самого початку російського агресії, а також які накладали санкції та забезпечували гуманітарну підтримку, і готові забезпечити гарантії безпеки в небі, на морі та на землі.

Однак поки рано говорити про питання щодо "присутності на землі", оскільки спочатку має бути підготовлена інфраструктура гарантій.

"Безумовно, в цій інфраструктурі важливою роль займає українська армія. Тобто частиною гарантійної безпеки має бути сила української армії, велика українська армія, вітчизняне виробництво, всі ці можливості. І фінансові можливості також", - додав Зеленський.

22 серпня президент повідомляв, що Україна бачить добру волю більшості країн з "Коаліції охочих", хто готовий надати гарантії безпеки повністю; після того, як буде виписана їхня інфраструктура буде зрозуміло, хто і які готовий надати гарантії.

