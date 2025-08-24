24 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1278 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1278 RUSSIAN AGRESSION

24 серпня відзначають День Незалежності України.

Також сьогодні Міжнародний день проти нетерплячості, дискримінації та насильства, заснованого на музичній перевазі, способі життя і дрескоді, Міжнародний день дивної музики, Міжнародна ніч кажанів, День Везувію, День народження картопляних чипсів, Всесвітній день топлес, День пониження Плутона.

Православна церква вшановує пам'ять святого священномученика Євтихія.

День Незалежності

Це державне свято було встановлено на честь ухвалення Акту проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року, що стало вирішальним кроком у від’єднанні від Радянського Союзу.

Історія цього свята починається від прийняття Декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 року. Після невдалого Серпневого путчу в Москві 1991 року, Верховна Рада України ухвалила Акт проголошення незалежності, який був підтверджений на всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року.

1 грудня 1991-го на референдумі понад 90% громадян підтвердили це рішення. У Криму - понад 54%;

Першими Україну визнали Польща й Канада (2 грудня 1991 р.);

У грудні 1991-го Україна мала третій за розміром ядерний арсенал у світі.

Міжнародний день проти нетерплячості, дискримінації та насильства, заснованого на музичній перевазі, способі життя і дрескоді

Цей день був створений для підвищення обізнаності стосовно проблем, з якими стикаються люди через свої музичні вподобання, стиль життя або вибір одягу. Метою цього дня є боротьба з упередженнями та дискримінацією, які можуть виникати через різні культурні та субкультурні відмінності. Це також нагода для суспільства замислитися над важливістю толерантності та поваги до різноманітності.

Міжнародний день дивної музики

Започаткований у 1970-х роках у Сполучених Штатах Америки групою ентузіастів, які вирішили влаштувати фестиваль, присвячений нестандартній музиці.

Міжнародна ніч кажанів

Ця подія була започаткована 1997 року за ініціативи офісу міжнародної Угоди про збереження популяцій європейських видів кажанів (EUROBATS).

Метою цього дня є привернення уваги громадськості до проблем охорони кажанів, розповсюдження правдивої інформації про них і розвінчання міфів, пов’язаних із цими тваринами.

День Везувію

24 серпня у світі відзначають День Везувію. Саме у цей день 79 року нашої ери сталося одне із найбільш катастрофічних вивержень вулкану, що поховало під шаром попелу та пемзи 3360 осіб. Внаслідок цієї природної катастрофи були повністю знищені міста Помпеї, Геркуланум та Стабії.

День пониження Плутона

День пониження статусу Плутона або День пониження статусу Плутона, що відзначається щорічно 24 серпня, значна і суперечлива подія у світовій астрономії: перекласифікація Плутона з планети на карликову планету. Це рішення Міжнародного астрономічного союзу (МАС) у 2006 році викликало широкі дискусії та емоційні реакції.

Всесвітній день топлес

У найближчу неділю до 26 серпня різні країни святкують Всесвітній день топлес. З найбільшим розмахом свято проходить у Сполучених Штатах. Метою проведення заходів є підтримка прав жінок ходити топлес у громадських місцях з метою забезпечення гендерної рівності.

День народження картопляних чипсів

24 серпня відзначають міжнародний День народження картопляних чипсів. Саме цього дня у 1853 році на світ з’явилася перша порція надзвичайно популярної сьогодні у цілому світі страви.

Цього дня народилися:

140 років від дня народження Євгена Васильовича Бачинського (1885-1978), українського журналіста, редактора, видавця, дипломата, громадсько-політичного та релігійного діяча. Рік народження подано згідно з Постановою Верховної Ради України "Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2024-2025 роках" від 21.12.2023 р. № 3536-IX та за ЕСУ; за іншими даними 1878 р.;

75 років від дня народження Анатолія Павловича Ткачука (1950), українського диригента, композитора;

30 років від дня відкриття (1995) пам'ятного знаку засновникові Запорозької Січі Д. Вишневецькому (Байді) в с. Вишнівка (Тернопільська обл.).

Ще в цей день:

1941 - Створення головного підрозділу Сил спеціальних операцій Британської армії SAS (Спеціальна повітряна служба);

1942 - Битва біля східних Соломонових островів між авіаносцями США та Японської імперії під час Другої світової війни;

1949 - Набирає чинності договір про створення НАТО;

1968 - Франція проводить перші випробування ядерної зброї;

1991 - Верховна Рада Української РСР ухвалює Акт проголошення незалежності України (День Незалежності України);

1995 - Випускають Windows 95;

2006 - Плутон припиняє вважатися планетою Сонячної системи і переходить до розряду карликових планет;

2006 - Представники п'яти православних церков України читають першу спільну молитву в Софійському соборі.

Церковне свято:

День пам’яті святого священномученика Євтихія

Євтихій - ранньо-християнський святий, учень апостола Івана Богослова. Народився у Фригії (сучасна Туреччина) у першому столітті. Почувши про Христа, Євтихій став учнем апостола Івана Богослова, а пізніше працював разом з апостолом Павлом. Євтихій був висвячений на єпископа Себастії (тепер Самарія) в Палестині, де активно проповідував Євангелію та знищував храми ідолів. За свою віру він зазнав численних тортур і ув’язнення. Деякі джерела стверджують, що він помер мученицькою смертю на початку II століття.

Іменини: Арсеній, Георгій, Петро.