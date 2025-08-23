Свириденко в День прапора: він обов’язково замайорить над кожним нашим містом і селом

Фото: https://www.bloomberg.com/

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко в День Державного прапора України, який відзначається щороку 23 серпня, висловила переконання у деокупації всіх українських територій.

"Наш прапор — це мільйони історій про боротьбу, стійкість і любов до України. Він — серце нашої нації, що б’ється в унісон із кожним українцем. І він обов’язково замайорить над кожним нашим містом і селом", - написала Свириденко в Телеграм у суботу.