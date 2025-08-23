Зеленський в День прапора: ми свою землю не подаруємо окупанту

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем Державного прапора України, який відзначається щороку 23 серпня, та відзначив його важливість для українців, які повертаються з полону, а також тих, хто вимушено проживає на окупованих територіях.

"Саме цей прапор – це відчуття спасіння для людей, яких ми повертаємо з російського полону. Коли вони бачать українські кольори, вони розуміють: зло минуло. Цей прапор – це мета і мрія для багатьох наших людей на тимчасово окупованих територіях України. І вони бережуть цей прапор, вони бережуть його, бо знають: ми свою землю не подаруємо окупанту", - написав Зеленський в Телеграм в суботу.

Також він відзначив, що державний прапор символізує найдорожче для сотень тисяч військовослужбовців, які захищають всю державу, ризикуючи своїм життям, та виборюють право на життя для всієї держави, і висловив їм окрему подяку.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Юлія Свириденко з нагоди Дня Державного прапора України висловила переконання в деокупації всіх українських територій. "Наш прапор — це мільйони історій про боротьбу, стійкість і любов до України. Він — серце нашої нації, що б’ється в унісон із кожним українцем. І він обов’язково замайорить над кожним нашим містом і селом", - написала вона в Телеграм.