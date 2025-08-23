Спецпредставник Келлог збирається відвідати Київ - ЗМІ

Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог має намір відвідати Україну з нагоди святкування Дня Незалежності, повідомив журналіст Reuters Грем Слеттері у п’ятницю на платформі X, посилаючись на джерела.

"Сенсація: За інформацією джерел, посол України Кейт Келлог завтра вирушає до Києва, щоб взяти участь у молитовному сніданку та урочистостях з нагоди Дня незалежності. Він також обговорить з лідерами дипломатичну метушню цього тижня. Це відбувається на тлі обговорення США, Україною та Європою гарантій безпеки", - написав Слеттері на X.

Джерело: https://x.com/G_Slattery/status/1958656668389998981