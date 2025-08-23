Інтерфакс-Україна
Події
04:06 23.08.2025

Спецпредставник Келлог збирається відвідати Київ - ЗМІ

1 хв читати

Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог має намір відвідати Україну з нагоди святкування Дня Незалежності, повідомив журналіст Reuters Грем Слеттері у п’ятницю на платформі X, посилаючись на джерела.

"Сенсація: За інформацією джерел, посол України Кейт Келлог завтра вирушає до Києва, щоб взяти участь у молитовному сніданку та урочистостях з нагоди Дня незалежності. Він також обговорить з лідерами дипломатичну метушню цього тижня. Це відбувається на тлі обговорення США, Україною та Європою гарантій безпеки", - написав Слеттері на X.

Джерело: https://x.com/G_Slattery/status/1958656668389998981

Теги: #келлог #візит #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:07 22.08.2025
Трамп має намір дати Путіну ще два тижні і в разі його відмови від перемовин покласти провину на одну з сторін

Трамп має намір дати Путіну ще два тижні і в разі його відмови від перемовин покласти провину на одну з сторін

20:51 22.08.2025
Трамп: Путін може приїхати на Чемпіонат світу з футболу 2026 в Америку, а може й ні, залежно від подій наступних тижнів

Трамп: Путін може приїхати на Чемпіонат світу з футболу 2026 в Америку, а може й ні, залежно від подій наступних тижнів

20:45 22.08.2025
Трамп заявив, що висловив невдоволення Путіну ударом РФ по американському заводу в українському Закарпатті

Трамп заявив, що висловив невдоволення Путіну ударом РФ по американському заводу в українському Закарпатті

20:42 22.08.2025
Канада скасовує частину митних зборів на американську продукцію - прем'єр

Канада скасовує частину митних зборів на американську продукцію - прем'єр

03:45 20.08.2025
Шмигаль відвідав підрозділи Сил оборони на Харківщині

Шмигаль відвідав підрозділи Сил оборони на Харківщині

00:30 19.08.2025
Лідери відновили переговори в Овальному кабінеті - Никифоров

Лідери відновили переговори в Овальному кабінеті - Никифоров

17:12 18.08.2025
Зеленський і Келлог обговорили ситуацію на полі бою та дипломатичні можливості

Зеленський і Келлог обговорили ситуацію на полі бою та дипломатичні можливості

16:42 18.08.2025
Зеленський зустрівся з Келлогом - ОП

Зеленський зустрівся з Келлогом - ОП

05:49 18.08.2025
Зеленський прибув у Вашингтон

Зеленський прибув у Вашингтон

08:12 17.08.2025
Стубб може приєднатися до Зеленського на зустрічі з Трампом 18 серпня

Стубб може приєднатися до Зеленського на зустрічі з Трампом 18 серпня

ВАЖЛИВЕ

Трамп має намір дати Путіну ще два тижні і в разі його відмови від перемовин покласти провину на одну з сторін

Необхідно вводити адмінвідповідальність за використання транспортних засобів з гучними вихлопними системами - керівник Нацполіції

Глава МВС про евакуацію на Дніпропетровщині: Працює "Білий янгол" і "Фенікс", готуємо бронетранспорт

Україна отримала EUR4,05 млрд у межах ERA Loans та Ukraine Facility – Свириденко

Зеленський і Рютте обговорили кроки для наближення завершення війни, залучення країн до PURL

ОСТАННЄ

Ціни на електроенергію в Україні продовжують зростати при її значному профіциті – ексміністерка енергетики

Прокуратура через суд повернула місту ділянку набережної Дніпра неподалік ЖК River Stone

Меліоративне майно до 1 січня 2026р передадуть Держрибагентству - Мінекономіки

Сили оборони відбили з початку доби 107 ворожих атак - Генштаб

Одна людина постраждала через атаку російського дрона в Миколаївській області - ОВА

Сутички відбулись у Вінниці при спробі поліцейських заблокувати громадянина, якого розшукував ТЦК

Дві масштабні пожежі в екосистемах у передмісті Харкова локалізовано, триває їх ліквідація

Військові розкритикували вилучення 8 млрд грн з бюджету Києва, відзначивши, що столиця дає їм найбільше дронів

В "Укроборонпромі" працює майже 1 тис. ветеранів - Сметанін

Waymo почне тестувати безпілотні автомобілі в Нью-Йорку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА