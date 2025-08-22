Військові розкритикували вилучення 8 млрд грн з бюджету Києва, відзначивши, що столиця дає їм найбільше дронів

Фото: НГУ

Вилучення у столиці 8 млрд гривень, які були передбачені на підтримку Збройних сил України, є недоречним, вважає командир батальйону "Свобода", який зараз воює на покровському напрямку, Петро Кузик.

"Так сталося, що більшість дронів купується за допомогою субвенцій із багатьох муніципальних рад: Львів, Рівне, Хмельницький, Дніпро і найбільше Київ, і цей перелік нескінченний. Дрони, реби, запчастини, техніка та багато іншого.. Війна, ресурси в ній важливі. І в той же час така війна проти спрямування ресурсів на фронт може означати лиш дії проти своїх", - написав Кузик на Facebook.

За його словами, заявлені поставки дронів "залишаються в статусі заявлені, або не покривають ні на грам реальних витрат".

Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади, підполковник Третього армійського корпусу Максим Жорін також назвав це рішення "абсолютно необґрунтованим і недоцільним". "З багатьох місцевих бюджетів зараз досить багато йде на необхідні на фронті речі. За рахунок яких підрозділи можуть ефективно виконувати задачі, і не чекати багато місяців, щоб щось отримати", - написав він у Телеграм.

Жорін висловив переконання, що у випадку підозр у недоцільності використання цих грошей "краще було визначити конкретні напрями та зобов’язати місто спрямовувати кошти виключно туди".

Заступник командира 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич відзначив, що столиця з перших днів війни надавала потужну підтримку військовим і "Київ сьогодні допомагає армії більше, ніж усі інші обласні центри разом узяті".

"Завдяки Києву ЗСУ швидко отримують додаткові дрони, автівки та інші засоби для боротьби. Допомога від киян завжди відчутна. Але її обрізали, ухваливши в ВР закон 13439-3. Забрали 8 мільярдів з бюджету столиці. Якщо виміряти у дронах, то це 500 тисяч FPV! Це врятовані життя тисяч українських солдатів і смерть для сотень тисяч ворогів. Це сотні нових вантажівок та пікапів, які забезпечать надійну військову логістику. Це рішення бʼє не лише по Києву, воно бʼє по нашій обороні, по підрозділам, які щодня звертаються до столиці за допомогою і гарантовано її отримують", – написав Маляревич у Facebook.

Як повідомлялося, 20 серпня Верховна Рада 229 голосами ухвалила зміни до держбюджету (законопроєкт №13439-3), які передбачають, в тому числі, вилучення 8 млрд грн з бюджету Києва за рахунок коштів податку на прибуток. "За" проголосували 196 народних депутатів від партії "Слуга народу", 15 - депутатської групи "Довіра", 9 – "Відновлення України", 1 – "Батьківщина" і 8 позафракційних депутатів.