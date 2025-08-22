Інтерфакс-Україна
Події
18:53 22.08.2025

Ремонт нафтопроводу "Дружба" після українського удару триватиме щонайменше 5 днів – глава МЗС Угорщини

2 хв читати
Ремонт нафтопроводу "Дружба" після українського удару триватиме щонайменше 5 днів – глава МЗС Угорщини
Фото: https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official

Росія відновить постачання нафти нафтопроводом "Дружба" після українського удару по нафтоперекачувальній станції "Унєча" в Брянській області якомога швидше, але ремонт займе щонайменше п'ять днів, повідомив глава угорського МЗС Петер Сіярто після розмови із заступником міністра енергетики Росії Павлом Сорокіним.

"Цей удар є ще серйознішим за попередні, оскільки Україна використовувала не тільки дрони, а й ракети", – написав він у Facebook у п’ятницю.

Сіярто висловив сподівання, що Європейська комісія зверне увагу на скаргу Угорщини та Словаччини та протистоятиме спробам України блокувати постачання нафти.

Раніше у п’ятницю він опублікував копію спільного листа зі словацьким міністром закордонних справ Юраєм Бланаром до Верховного представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каї Каллас та комісара з питань енергетики Дана Йоргенсена з вимогою, щоб Єврокомісія нарешті вжила заходів проти неодноразових атак України на нафтопровід "Дружба".

"Всього за кілька тижнів цей життєво важливий трубопровід був атакований втретє, і тепер поставки нафти до Угорщини та Словаччини будуть припинені щонайменше на п'ять днів. Давайте будемо відвертими: цими атаками Україна завдає шкоди не стільки Росії, скільки Угорщині та Словаччині", – вважають очільники МЗС Угорщини та Словаччини.

Вони стверджують, що без нафтопроводу "Дружба" постачання нафти до їхніх країн фізично неможливе, а такі атаки є посяганням на енергетичну безпеку цих двох країн і що начебто в січні Єврокомісія письмово зобов'язалася вжити заходів проти таких атак.

В той же час міністр закордонних справ України Андрій Сибіга раніше відповів Сійярто на звинувачення у начебто атаці України на енергетичну безпеку його країни нагадуванням, що Угорщина систематично протягом багатьох років докладала зусиль для збереження своєї енергетичної залежності від РФ попри тривалі застереження, що остання не є надійним партнером.

"Петре, саме Росія, а не Україна, розпочала цю війну і відмовляється її закінчувати. Угорщині роками кажуть, що Москва — ненадійний партнер. Незважаючи на це, Угорщина докладає всіх зусиль, щоб зберегти свою залежність від Росії. Навіть після початку повномасштабної війни. Тепер ви можете надсилати свої скарги — і погрози — своїм друзям у Москві", - написав Сибіга.

Окрім того в середині серпня Угорщина стала єдиною країною ЄС, яка відмовилася підтримати заву Європейського союзу напередодні запланованої на 15 серпня на Алясці зустрічі президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним, в якій лідери Євросоюзу висловили переконання, що змістовні переговори можуть відбутися лише в контексті припинення вогню або зменшення воєнних дій, а дипломатичне рішення має захищати життєво важливі інтереси безпеки України та Європи.

Теги: #ремонт #нафтопровід #дружба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:31 22.08.2025
Постачання нафти з Росії нафтопроводом "Дружба" знову припинено через атаку - Сіярто

Постачання нафти з Росії нафтопроводом "Дружба" знову припинено через атаку - Сіярто

00:26 22.08.2025
Сили безпілотних систем повторно уразили нафтопровід "Дружба" в РФ - командувач

Сили безпілотних систем повторно уразили нафтопровід "Дружба" в РФ - командувач

21:55 19.08.2025
ЄК не бачить загрози енергопостачанню ЄС після атаки ЗСУ на нафтопровід "Дружба"

ЄК не бачить загрози енергопостачанню ЄС після атаки ЗСУ на нафтопровід "Дружба"

12:38 18.08.2025
Сіярто звинуватив Україну в атаці на "енергетичну безпеку" Угорщини через пошкодження нафтопроводу в РФ

Сіярто звинуватив Україну в атаці на "енергетичну безпеку" Угорщини через пошкодження нафтопроводу в РФ

13:37 14.08.2025
Глава МЗС Угорщини сподівається на відновлення поставок нафти "Дружбою" 15 серпня та знову погрожує Україні

Глава МЗС Угорщини сподівається на відновлення поставок нафти "Дружбою" 15 серпня та знову погрожує Україні

11:02 14.08.2025
Україна восени планує розпочати нові ремонтні роботи на конфайнменті на Чорнобильській АЕС

Україна восени планує розпочати нові ремонтні роботи на конфайнменті на Чорнобильській АЕС

09:44 14.08.2025
Глава МЗС Угорщини засудив український удар по "Дружбі" та пригрозив припиненням поставок електроенергії

Глава МЗС Угорщини засудив український удар по "Дружбі" та пригрозив припиненням поставок електроенергії

12:27 13.08.2025
ГУР завдав дронового удару по нафтоперекачувальній станції нафтопроводу "Дружба" в російській Унечі

ГУР завдав дронового удару по нафтоперекачувальній станції нафтопроводу "Дружба" в російській Унечі

16:22 04.08.2025
Відновлення мереж після бойових дій компаніями "ДТЕК" у I пів.-2025 уже зрівнялося з обсягами за весь 2024р

Відновлення мереж після бойових дій компаніями "ДТЕК" у I пів.-2025 уже зрівнялося з обсягами за весь 2024р

04:58 03.08.2025
З 4 серпня на МАПП "Ягодин-Дорогуськ" стартують ремонтні роботи, можливе часткове перекриття смуг руху

З 4 серпня на МАПП "Ягодин-Дорогуськ" стартують ремонтні роботи, можливе часткове перекриття смуг руху

ВАЖЛИВЕ

Необхідно вводити адмінвідповідальність за використання транспортних засобів з гучними вихлопними системами - керівник Нацполіції

Глава МВС про евакуацію на Дніпропетровщині: Працює "Білий янгол" і "Фенікс", готуємо бронетранспорт

Україна отримала EUR4,05 млрд у межах ERA Loans та Ukraine Facility – Свириденко

Зеленський і Рютте обговорили кроки для наближення завершення війни, залучення країн до PURL

Зеленський: Після виписаної інфраструктури гарантій безпеки ми зрозуміємо, хто і як може допомогти

ОСТАННЄ

Waymo почне тестувати безпілотні автомобілі в Нью-Йорку

Досвід українських воїнів матиме значення при зміні підходів до трансатлантичної оборони – Рютте

Двох хлопців 21 та 22 років вдалося повернути з окупованого Криму – Єрмак

Національна гвардія у Вашингтоні буде озброєна

Прокуратура через суд повернула місту ділянку набережної Дніпра неподалік ЖК River Stone

КНР готова відігравати конструктивну роль у врегулюванні війни в Україні – МЗС на відмову від гарантій безпеки

США можуть надати Україні повітряну підтримку розвідкою у рамках гарантій безпеки – ЗМІ

Землетрус зафіксували на арктичній станції "Академік Вернадський"

Найкраща гарантія безпеки України - членство в ЄС і НАТО - Стефанчук

Заарештований за підозрою в підриві "Північного потоку" українець не дав згоди на екстрадицію до Німеччини - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА