Ремонт нафтопроводу "Дружба" після українського удару триватиме щонайменше 5 днів – глава МЗС Угорщини

Фото: https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official

Росія відновить постачання нафти нафтопроводом "Дружба" після українського удару по нафтоперекачувальній станції "Унєча" в Брянській області якомога швидше, але ремонт займе щонайменше п'ять днів, повідомив глава угорського МЗС Петер Сіярто після розмови із заступником міністра енергетики Росії Павлом Сорокіним.

"Цей удар є ще серйознішим за попередні, оскільки Україна використовувала не тільки дрони, а й ракети", – написав він у Facebook у п’ятницю.

Сіярто висловив сподівання, що Європейська комісія зверне увагу на скаргу Угорщини та Словаччини та протистоятиме спробам України блокувати постачання нафти.

Раніше у п’ятницю він опублікував копію спільного листа зі словацьким міністром закордонних справ Юраєм Бланаром до Верховного представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каї Каллас та комісара з питань енергетики Дана Йоргенсена з вимогою, щоб Єврокомісія нарешті вжила заходів проти неодноразових атак України на нафтопровід "Дружба".

"Всього за кілька тижнів цей життєво важливий трубопровід був атакований втретє, і тепер поставки нафти до Угорщини та Словаччини будуть припинені щонайменше на п'ять днів. Давайте будемо відвертими: цими атаками Україна завдає шкоди не стільки Росії, скільки Угорщині та Словаччині", – вважають очільники МЗС Угорщини та Словаччини.

Вони стверджують, що без нафтопроводу "Дружба" постачання нафти до їхніх країн фізично неможливе, а такі атаки є посяганням на енергетичну безпеку цих двох країн і що начебто в січні Єврокомісія письмово зобов'язалася вжити заходів проти таких атак.

В той же час міністр закордонних справ України Андрій Сибіга раніше відповів Сійярто на звинувачення у начебто атаці України на енергетичну безпеку його країни нагадуванням, що Угорщина систематично протягом багатьох років докладала зусиль для збереження своєї енергетичної залежності від РФ попри тривалі застереження, що остання не є надійним партнером.

"Петре, саме Росія, а не Україна, розпочала цю війну і відмовляється її закінчувати. Угорщині роками кажуть, що Москва — ненадійний партнер. Незважаючи на це, Угорщина докладає всіх зусиль, щоб зберегти свою залежність від Росії. Навіть після початку повномасштабної війни. Тепер ви можете надсилати свої скарги — і погрози — своїм друзям у Москві", - написав Сибіга.

Окрім того в середині серпня Угорщина стала єдиною країною ЄС, яка відмовилася підтримати заву Європейського союзу напередодні запланованої на 15 серпня на Алясці зустрічі президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним, в якій лідери Євросоюзу висловили переконання, що змістовні переговори можуть відбутися лише в контексті припинення вогню або зменшення воєнних дій, а дипломатичне рішення має захищати життєво важливі інтереси безпеки України та Європи.