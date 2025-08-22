Інтерфакс-Україна
22.08.2025

Досвід українських ветеранів буде надзвичайно важливим у процесі трансформації підходу до трансатлантичної оборони – Рютте

Ветерани відіграватимуть ключову роль у формуванні майбутнього України, а їхній досвід буде надзвичайно важливим у процесі трансформації підходу до трансатлантичної оборони, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

"Свобода України побудована на широких плечах її ветеранів. І ваше світле майбутнє також буде побудоване на них. Навіть після звільнення з активної служби ми знаємо, що ваша служба на благо країни не закінчується. Ветерани відіграють важливу роль у політиці та місцевих громадах. Ви відіграватимете ключову роль у формуванні майбутнього вашої країни. А досвід українських ветеранів буде надзвичайно важливим у процесі трансформації нашого підходу до трансатлантичної оборони", - сказав він на VІІІ Міжнародному ветеранському форумі "Україна. Ветерани. Безпека" в Києві в пʼятницю.

Рютте наголосив, що НАТО підтримує Україну і буде підтримувати протягом усіх викликів, що стоять перед Українською державою.

"Союзники та партнери НАТО надали Україні безпрецедентну військову підтримку, включаючи критично важливі засоби протиповітряної оборони, боєприпаси, броньовані машини та винищувачі. Ми продовжуємо підтримувати вас через наше представництво в Києві, наше Командування з питань безпеки та навчання, наш Спільний центр обміну досвідом та багато іншого", - додав він.

Генсек НАТО привітав зусилля президента США Дональда Трампа, спрямовані на припинення кровопролиття та залучення Путіна до переговорів, оскільки єдиний спосіб припинити бойові дії – це переговори.

"Але настав час Росії припинити вбивства. Настав час Путіну показати, що він серйозний. І настав час конкретних кроків на шляху до справедливого і тривалого миру. І саме над цим ми працюємо сьогодні і завтра, протягом цих тижнів", - наголосив Рютте.

