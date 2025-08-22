Уряд не розглядає питання підвищення тарифів на житлові потреби – Кулеба

Фото: https://www.facebook.com/oleksyikuleba/photos

Кабінет міністрів не розглядає питання підвищення тарифів для населення на електрику, газ та тепло, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Ми на сьогоднішній день не розглядаємо підвищення тарифів. Ми маємо чітко усвідомлювати, що наше населення перебуває у надскладних умовах", – сказав Кулеба під час "Години запитань до уряду" у парламенті у п’ятницю, трансляцію якого вів народний депутат Олексій Гончаренко.

Кулеба також зазначив, що населення на прифронтових територіях потребує додаткової допомоги держави.