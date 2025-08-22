Інтерфакс-Україна
Події
10:26 22.08.2025

Румунія готова надати військові бази союзникам по НАТО для гарантій миру Україні - ЗМІ

2 хв читати
Румунія готова надати військові бази союзникам по НАТО для гарантій миру Україні - ЗМІ
Фото: https://www.caleaeuropeana.ro/

Румунія готова надати свої військові бази союзникам по НАТО для підтримки міцного миру в Україні, повідомляє Calea Europeana з посиланням на прем’єр-міністра країни Іліє Боложана.

Як передає видання, він також наголосив, що Румунія не буде відправляти війська в Україну.

"Враховуючи членство Румунії в НАТО, наші військові бази, які досі спільно експлуатуються нашими силами та силами НАТО, головним чином повітряними силами, можуть використовуватися військами НАТО, військами Сполучених Штатів Америки та іншими союзниками (…) Це може бути, скажімо так, внеском Румунії в забезпечення підтримки міцного миру в Україні. Надання наших військових баз союзникам по НАТО", – наводяться його слова у повідомленні.

Боложан зазначив, що вже зараз з румунських аеропортів здійснюється повітряне патрулювання Чорного моря, проводяться спільні військові навчання з НАТО.

Міністерство національної оборони Румунії також оголосило, що країна буде стороною всіх рішень союзників щодо гарантій безпеки для України, а її військова повітряна інфраструктура є опорним пунктом на східному фланзі Північноатлантичного альянсу для стримування та оборони.

Раніше ЗМІ повідомляли, що європейські країни закликають президента США Дональда Трампа розгорнути американські винищувачі F-35 на базі Міхаїл Когалнічану в Румунії в рамках гарантій безпеки для завершення війни в Україні.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп зустрілися 18 серпня у Вашингтоні. Головним результатом цієї зустрічі за участі європейських лідерів став початок напрацювання системи гарантій безпеки для України, який має набути чинності після завершення війни.

Теги: #боложан #румунія #підтримка_україни

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:17 19.08.2025
Румунія внесе свій вклад в гарантії безпеки для України

Румунія внесе свій вклад в гарантії безпеки для України

16:47 18.08.2025
Прем'єр-міністр Фінляндії: ЄС повинен ввести нові санкції проти Росії, щоб досягти миру – ЗМІ

Прем'єр-міністр Фінляндії: ЄС повинен ввести нові санкції проти Росії, щоб досягти миру – ЗМІ

17:49 13.08.2025
Глава ЄК: Сьогодні Європа, США та НАТО зміцнили спільну позицію щодо України

Глава ЄК: Сьогодні Європа, США та НАТО зміцнили спільну позицію щодо України

06:21 13.08.2025
Президент Румунії восени відвідає Київ

Президент Румунії восени відвідає Київ

14:45 12.08.2025
Міністр закордонних справ Чехії: На майбутніх парламентських виборах чеська нація проголосує за українську

Міністр закордонних справ Чехії: На майбутніх парламентських виборах чеська нація проголосує за українську

18:45 11.08.2025
Сибіга анонсував візит генсека Ради Європи до Києва у найближчі дні

Сибіга анонсував візит генсека Ради Європи до Києва у найближчі дні

14:29 11.08.2025
ЄС отримав третій транш EUR1,6 млрд непередбачених прибутків від заморожених активів РФ, які підуть на підтримку України

ЄС отримав третій транш EUR1,6 млрд непередбачених прибутків від заморожених активів РФ, які підуть на підтримку України

15:46 08.08.2025
Україна, Молдова та Румунія наголошують на нагальній потребі відновлення миру для України з дотриманням її суверенітету і територіальної цілісності

Україна, Молдова та Румунія наголошують на нагальній потребі відновлення миру для України з дотриманням її суверенітету і територіальної цілісності

15:28 08.08.2025
Глави МЗС України, Молдови та Румунії сподіваються на швидке відкриття переговорних кластерів для України та Молдови під час головування Данії в Раді ЄС

Глави МЗС України, Молдови та Румунії сподіваються на швидке відкриття переговорних кластерів для України та Молдови під час головування Данії в Раді ЄС

14:58 08.08.2025
Україна, Молдова та Румунія закликають партнерів продовжувати посилену військову допомогу українцям та посилити санкції проти РФ

Україна, Молдова та Румунія закликають партнерів продовжувати посилену військову допомогу українцям та посилити санкції проти РФ

ВАЖЛИВЕ

СБУ оприлюднила нові докази у справі високопосадовця НАБУ Магамедрасулова, який підозрюється у торгівлі з РФ

Офіс президента реформують, залучивши на роботу військовослужбовців з бойовим досвідом – Єрмак

Генштаби США, Євросоюзу та України розробляють шляхи військової підтримки переговорів про мир - Сирський

Удар РФ по заводу в Мукачеві був показовим ударом по американській власності та інвестиціям – Зеленський

Зеленський анонсував щоденні кроки партнерів на підтримку України

ОСТАННЄ

СБУ оприлюднила нові докази у справі високопосадовця НАБУ Магамедрасулова, який підозрюється у торгівлі з РФ

Зростання чорного IGaming зменшить виручку легального грального бізнесу в 2025р на 15 млрд грн — асоціація

Мінкультури внесло російського актора Колокольнікова до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці

Офіс президента реформують, залучивши на роботу військовослужбовців з бойовим досвідом – Єрмак

Міносвіти розповіло про оновлені правила олімпіад у новому навчальному році

Постачання нафти з Росії нафтопроводом "Дружба" знову припинено через атаку - Сіярто

ПС ЗСУ: знешкоджено 46 ворожих БпЛА із 55, є влучання у 4 локаціях

Ще 65 громадян, застряглих на російсько-грузинському кордоні, повернули в Україну – МЗС

У Курганному на Харківщині одна людина загинула, ще троє постраждали через удари ворожих дронів

Обстріли Дніпропетровщини: Пошкоджені фермерське господарство, гімназія та цивільна інфраструктура

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА