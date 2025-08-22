Румунія готова надати військові бази союзникам по НАТО для гарантій миру Україні - ЗМІ

Фото: https://www.caleaeuropeana.ro/

Румунія готова надати свої військові бази союзникам по НАТО для підтримки міцного миру в Україні, повідомляє Calea Europeana з посиланням на прем’єр-міністра країни Іліє Боложана.

Як передає видання, він також наголосив, що Румунія не буде відправляти війська в Україну.

"Враховуючи членство Румунії в НАТО, наші військові бази, які досі спільно експлуатуються нашими силами та силами НАТО, головним чином повітряними силами, можуть використовуватися військами НАТО, військами Сполучених Штатів Америки та іншими союзниками (…) Це може бути, скажімо так, внеском Румунії в забезпечення підтримки міцного миру в Україні. Надання наших військових баз союзникам по НАТО", – наводяться його слова у повідомленні.

Боложан зазначив, що вже зараз з румунських аеропортів здійснюється повітряне патрулювання Чорного моря, проводяться спільні військові навчання з НАТО.

Міністерство національної оборони Румунії також оголосило, що країна буде стороною всіх рішень союзників щодо гарантій безпеки для України, а її військова повітряна інфраструктура є опорним пунктом на східному фланзі Північноатлантичного альянсу для стримування та оборони.

Раніше ЗМІ повідомляли, що європейські країни закликають президента США Дональда Трампа розгорнути американські винищувачі F-35 на базі Міхаїл Когалнічану в Румунії в рамках гарантій безпеки для завершення війни в Україні.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп зустрілися 18 серпня у Вашингтоні. Головним результатом цієї зустрічі за участі європейських лідерів став початок напрацювання системи гарантій безпеки для України, який має набути чинності після завершення війни.