ПС ЗСУ: знешкоджено 46 ворожих БпЛА із 55, є влучання у 4 локаціях

Фото: НГУ

Сили оборони станом на 9:00 п'ятниці знешкодили 46 ворожих БпЛА із 55, що атакували Україну минулої ночі, зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 4 локаціях, повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 22 серпня (із 22.30 21 серпня) противник атакував 55-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Шаталово, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське – ТОТ Криму", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у телеграм-каналі у п'ятницю.

Повідомляється, що станом на 09.00 протиповітряною обороною збито/подавлено 46 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 4 локаціях.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.