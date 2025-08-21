Україна та Британія обговорили дієві гарантії безпеки від Європи та США, домовилися про продовження партнерства

Заступник керівника Офісу президента Ігор Брусило обговорив напрацювання дієвих гарантій безпеки від Європи за участю США з генеральним директором з питань оборони та розвідки Форін офісу Великої Британії Джонатаном Алленом, повідомляє пресслужба глави української держави.

"Саме ця тема була ключовою під час зустрічей лідерів України, Сполучених Штатів та європейських партнерів у Вашингтоні в понеділок, 18 серпня", - ідеться в релізі на сайті президента.

Представник Британії наголосив, що важливо продовжувати оборонну та фінансову підтримку України, посилювати тиск на Росію та її спільників, а також узгодити підхід щодо використання заморожених російських активів.

"Українська армія залишатиметься основою безпеки України, тому потрібно посилювати українську обороноздатність, розвивати технології виробництва українських БпЛА навіть після досягнення припинення вогню та створення ешелонованих зразків протиповітряної оборони", – зазначив Брусило.

Сторони домовилися про продовження розвитку партнерства. Ідеться про проведення засідання Стратегічного діалогу на рівні лідерів. Окремо обговорили планування зустрічі лідерів країн Об’єднаних експедиційних сил (JEF).

"Україна та Велика Британія мають спільну позицію: Росія становить значну загрозу для архітектури безпеки всієї Європи, тож коаліція охочих може стати ефективним інструментом для забезпечення миру в Україні та на всьому Європейському континенті", - зазначається в повідомленні.

Заступник керівника ОП подякував Британії за підтримку України та відзначив продуктивну співпрацю між президентом Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Кіром Стармером.