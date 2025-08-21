Україна та Представництво Євросоюзу розширять співпрацю щодо протидії корупції, судової реформи та розвитку правових інституцій

Україна та Представництво Євросоюзу домовилися розширити співпрацю у сферах протидії корупції, судової реформи та розвитку правових інституцій.

Як повідомила пресслужба президента України, заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра та віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка провели зустріч із тимчасовим повіреним у справах Представництва Європейського Союзу в Україні Гедимінасом Навіцкасом.

"Зокрема, під час зустрічі обговорили наступні кроки для реалізації судової реформи, удосконалення системи запобігання та протидії корупції, пріоритетність сталого розвитку правових інституцій. Сторони домовилися розширити співпрацю у форматі консультацій та спільних проєктів", - йдеться у повідомленні.

Окрема увага – фіналізації створення Спеціального трибуналу та Компенсаційної комісії, яка займатиметься розглядом заяв постраждалих від російської агресії, наголосила пресслужба

Навіцкас підтвердив готовність розширювати співпрацю та підтримувати зусилля України у впровадженні реформ. Він відзначив уже досягнутий прогрес та запевнив у подальшій солідарності.

Після закінчення зустрічі Мудра доповіла президенту України про її результати.