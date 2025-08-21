Інтерфакс-Україна
Події
16:38 21.08.2025

KNDS буде створювати на території України СП з ремонту військової техніки

1 хв читати
KNDS буде створювати на території України СП з ремонту військової техніки
Фото: https://www.facebook.com/dshmyhal

Міністр оборони України Денис Шмигаль та представники KNDS Deutschland, провідного світового виробника озброєння, обговорили посилення кооперації, зокрема у створенні нових спільних підприємств в Україні для виробництва техніки та запчастин.

"Провів зустріч із делегацією KNDS Deutschland на чолі з виконавчим директором Ральфом Кетцелем. KNDS — провідний виробник озброєння, чия продукція вже доводить ефективність на полі бою. Зосередилися на посиленні промислової кооперації", - написав Шмигаль у телеграмі у четвер.

За його словами, на зустрічі обговорили створення нових спільних підприємств в Україні для виробництва техніки та запчастин. "Також працюємо над запуском ремонтно-сервісних хабів для швидкого відновлення та обслуговування озброєння. Компанія планує розвивати мережу центрів для ремонту важкої техніки в Україні. У межах такої співпраці вже відремонтовано перші три системи ППО Gepard", - розповів міністр.

Шмигаль зазначив, що KNDS Deutschland зацікавлена у досвіді українських воїнів щодо застосування своєї зброї. "Домовилися встановити таку комунікацію, що забезпечить вдосконалення продукції компанії з врахуванням досвіду сучасної війни", - додав він.

Міністр також поінформував партнерів про підготовку до запуску Defence City — спеціального правового режиму для оборонних компаній. Це прозорі правила та зрозумілі умови для інвестицій і спільних проєктів.

Теги: #шмигаль #knds_deutschland

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:27 21.08.2025
Шмигаль щодо запуску Defence City: Створюємо сприятливі умови для українських виробників озброєння

Шмигаль щодо запуску Defence City: Створюємо сприятливі умови для українських виробників озброєння

18:03 20.08.2025
Уряд остаточно унормував використання сервісу електронної черги в ТЦК та СП

Уряд остаточно унормував використання сервісу електронної черги в ТЦК та СП

03:45 20.08.2025
Шмигаль відвідав підрозділи Сил оборони на Харківщині

Шмигаль відвідав підрозділи Сил оборони на Харківщині

13:59 19.08.2025
Денис Шмигаль: Готується запуск "Defence City" — екосистеми для підтримки критично важливих виробників ОПК

Денис Шмигаль: Готується запуск "Defence City" — екосистеми для підтримки критично важливих виробників ОПК

09:22 19.08.2025
Шмигаль обговорив з послом Японії розширення співпраці

Шмигаль обговорив з послом Японії розширення співпраці

18:44 18.08.2025
Шмигаль на питання про "Фламінго": українська потужна далекобійна зброя є, решта деталей згодом

Шмигаль на питання про "Фламінго": українська потужна далекобійна зброя є, решта деталей згодом

18:30 18.08.2025
Шмигаль про проєкт Програми дій Уряду: від 50% коштів на озброєння мають іти українським виробникам

Шмигаль про проєкт Програми дій Уряду: від 50% коштів на озброєння мають іти українським виробникам

15:48 18.08.2025
Шмигаль вважає необхідним працювати над експортом зброї за умови забезпеченості ЗСУ певним видом озброєння на 100%

Шмигаль вважає необхідним працювати над експортом зброї за умови забезпеченості ЗСУ певним видом озброєння на 100%

15:25 18.08.2025
Шмигаль: українська армія не буде різко зменшуватися після війни

Шмигаль: українська армія не буде різко зменшуватися після війни

17:14 21.01.2025
Відкрито спільне підприємство між KMW (KNDS Deutschland) й одним з українських оборонних підприємств

Відкрито спільне підприємство між KMW (KNDS Deutschland) й одним з українських оборонних підприємств

ВАЖЛИВЕ

Сирський відзначив результативну роботу в операційній зоні ОТУ "Донецьк"

Трамп про війну України та РФ: Неможливо виграти війну, не атакуючи країну-загарбника, цікаві часи попереду

У Мукачеві вже 19 постраждалих від ракетної атаки РФ – ОВА

Генштаб ЗСУ повідомив про ураження низки об'єктів на території РФ

ССО уразили потяг із ПММ в окупованому Криму

ОСТАННЄ

Через атаку безпілотником на Чернігівщині зазнали поранень дві жінки, одна з них у важкому стані

Глава МВС: Плануємо збільшити команду універсальних рятувальників

Викрито масштабні зловживання під час закупівлі балістичних окулярів для Міноборони

Сирський відзначив результативну роботу в операційній зоні ОТУ "Донецьк"

Протягом місяця Міносвіти має усунути порушення в порядку та умовах фінансування шкіл - голова комітету Ради

Трамп про війну України та РФ: Неможливо виграти війну, не атакуючи країну-загарбника, цікаві часи попереду

Німеччина запропонувала проведення українсько-німецького року культури у 2027 або 2028 р.

Рада має намір призначити виплати на лікування військовим, звільненим з полону

Рада посилюватиме соціальний захист жінок-військовослужбовців

Підземні школи відкриються лише в тих громадах Херсонщини, куди не дострілюють РСЗВ і артилерія, - глава ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА