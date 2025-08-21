KNDS буде створювати на території України СП з ремонту військової техніки

Фото: https://www.facebook.com/dshmyhal

Міністр оборони України Денис Шмигаль та представники KNDS Deutschland, провідного світового виробника озброєння, обговорили посилення кооперації, зокрема у створенні нових спільних підприємств в Україні для виробництва техніки та запчастин.

"Провів зустріч із делегацією KNDS Deutschland на чолі з виконавчим директором Ральфом Кетцелем. KNDS — провідний виробник озброєння, чия продукція вже доводить ефективність на полі бою. Зосередилися на посиленні промислової кооперації", - написав Шмигаль у телеграмі у четвер.

За його словами, на зустрічі обговорили створення нових спільних підприємств в Україні для виробництва техніки та запчастин. "Також працюємо над запуском ремонтно-сервісних хабів для швидкого відновлення та обслуговування озброєння. Компанія планує розвивати мережу центрів для ремонту важкої техніки в Україні. У межах такої співпраці вже відремонтовано перші три системи ППО Gepard", - розповів міністр.

Шмигаль зазначив, що KNDS Deutschland зацікавлена у досвіді українських воїнів щодо застосування своєї зброї. "Домовилися встановити таку комунікацію, що забезпечить вдосконалення продукції компанії з врахуванням досвіду сучасної війни", - додав він.

Міністр також поінформував партнерів про підготовку до запуску Defence City — спеціального правового режиму для оборонних компаній. Це прозорі правила та зрозумілі умови для інвестицій і спільних проєктів.