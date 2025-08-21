Інтерфакс-Україна
Події
15:33 21.08.2025

Заяви Лаврова ставлять під сумнів перспективи мирних переговорів України і РФ - ЗМІ

Аналітики The Guardian зазначають, що жорсткі заяви голови МЗС РФ Сергія Лаврова ставлять під сумнів перспективи мирних переговорів між Києвом та Москвою.

Лавров у четвер попередив, що Москва повинна мати ефективне право вето на будь-які заходи підтримки України після досягнення мирної угоди. Зокрема він заявив, що європейські пропозиції щодо розгортання військ в Україні після врегулювання будуть рівнозначними "іноземному втручанню", яке він назвав абсолютно неприйнятним для Росії.

Лавров також спростував перспективу саміту Путіна та Зеленського, про який говорив президент США Дональд Трамп, заявивши, що двостороння зустріч на найвищому рівні буде можливою лише "за умови ретельної підготовки всіх питань, що потребують обговорення".

Лавров також знов поставив під сумнів легітимність Зеленського підписувати будь-яку майбутню мирну угоду, повторюючи знайому кремлівську лінію, яка зображує керівництво України як нелегітимне.

Зауваження Лаврова ставлять під сумнів перспективи мирних переговорів, натякаючи на те, що Росія відступає від домовленостей, досягнутих на Алясці, де, за словами Трампа, Путін прийняв гарантії безпеки Заходу для України, або що адміністрація США, можливо, з самого початку неправильно інтерпретувала позицію Кремля, зазначає The Guardian.

Видання також пише, що президент США Трамп на даному етапі не збирається брати участь в організації двосторонньої зустрічі Зеленського і Путіна.

"Трамп сказав радникам, що (...) не планує долучатися до зусиль з проведення зустрічі лідерів РФ і України", - пише видання із посиланням на джерела в американській адміністрації.

За даними джерел, він має намір провести тристоронню зустріч з Путіним і Зеленським тільки після того, як відбудуться двосторонні переговори російського і українського лідерів.

"Дональд Трамп має намір дати Росії і Україні самостійно організувати зустріч їхніх лідерів. Впливати на процес безпосередньо він поки не хоче", - пише газета.

Раніше Трамп заявляв, що прийме рішення про подальші ініціативи за підсумками саміту РФ і України.

"Я просто хочу подивитися, що відбудеться на зустрічі. Отже, вони знаходяться в процесі підготовки, і ми збираємося подивитися, що відбудеться", - сказав він в інтерв'ю The Mark Levin Show.

