10:34 21.08.2025

Зеленський: Досі немає жодного сигналу з Москви, що вони справді збираються йти на змістовні перемовини

Удар РФ декількома крилатими ракетами по американському підприємству на Закарпатті у ніч на четвер, внаслідок чого відомо про 15 постраждалих, свідчить про відсутність сигналів, що РФ збирається йти на перемовини щодо припинення війни, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Цієї ночі російська армія встановила один зі своїх божевільних антирекордів. Били по підприємствах цивільної інфраструктури, житлових будинках, по наших людях", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

"Витратили кілька крилатих ракет проти американського підприємства на Закарпатті. Це було звичайне цивільне підприємство, американські інвестиції. Виробляли такі звичні побутові речі, як кавомашини. І це росіянам теж мішень. Дуже показово", - додав він.

Президент повідомив, що на підприємстві ще гасять пожежу. Станом на цей час відомо про 15 людей, які постраждали від цього удару.

Окрім того, рятувальники працюють і в багатьох інших областях.

Усього за ніч ворог застосував 574 ударних дрони та 40 ракет, значну частину вдалося збити.

"І цього удару росіяни завдали так, наче нічого взагалі не змінюється. Наче немає жодних зусиль світу, щоб зупинити цю війну. Потрібна реакція на це. Досі немає жодного сигналу з Москви, що вони справді збираються йти на змістовні перемовини та завершувати цю війну. Потрібен тиск. Сильні санкції, сильні тарифи", - наголосив президент.

