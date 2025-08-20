Інтерфакс-Україна
15:15 20.08.2025

Зустріч Росії та України на найвищому рівні має поставити крапку в переговорному процесі - Лавров

Росія готова до продовження переговорів з Україною в будь-якому форматі, але потенційна зустріч на найвищому рівні має бути ретельно підготовлена й має поставити крапку в переговорному процесі, заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров у середу.

"Ми готові до будь-яких форматів", - сказав Лавров на пресконференції в Москві, передають росЗМІ.

"Але коли йдеться про зустрічі на найвищому рівні, треба якнайретельніше їх підготувати на всіх попередніх щаблях, щоб саміти не оберталися погіршенням ситуації, а дійсно ставили б крапку в тих переговорах, які ми готові продовжувати", - додав російський міністр.

Глава МЗС РФ зазначив, що Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом "вніс пропозицію не просто продовжити ці переговори (з Україною - ІФ), а й подумати про те, щоб підвищити рівень глав делегацій".

"І якраз це вписується в нашу пропозицію про те, щоб у рамках цього процесу окремий блок був би присвячений розгляду політичних аспектів врегулювання, поряд з військовими й гуманітарними", - зазначив міністр.

Він додав, що "президент Трамп позитивно сприйняв цю ідею". "Ми розраховуємо, що він доведе її і роз'яснить київським представникам, і ми отримаємо реакцію", - заявив Лавров.

Він також сказав, що Москва не може погодитися із ситуацією, коли питання колективної безпеки у зв'язку із ситуацією в Україні вирішуватимуться без Росії.

"Я впевнений, що на Заході, і насамперед у США, чудово розуміють, що всерйоз обговорювати питання гарантування безпеки без РФ - це утопія, це шлях у нікуди", - наголосив Лавров.

