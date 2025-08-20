Інтерфакс-Україна
14:17 20.08.2025

Відбулося засідання Північноатлантичної ради, після обіду – зустріч керівників оборонних відомств країн НАТО

У середу, за підсумками саміту у Вашингтоні з урегулювання війни в Україні, відбулося засідання Північноатлантичної ради, також сьогодні пройде круглий стіл керівників оборонних відомств країн-членів НАТО, повідомила речниця Альянсу Еллісон Харт.

"У продовження зустрічей, що відбулися у Вашингтоні з приводу припинення війни проти України, сьогодні вранці відбулося засідання Північноатлантичної ради, а сьогодні після обіду керівники оборонних відомств країн-членів НАТО зберуться на круглий стіл", - написала вона в соцмережі Х у середу.

Наразі про результати засідання Північноатлантичної ради не повідомляється.

За інформацією британської The Guardaian, сьогодні о 15:30 за Києвом військові керівники НАТО збираються на віртуальну зустріч, щоб "обговорити останні події в Україні, зокрема можливі гарантії безпеки, які можуть бути надані в разі укладення мирної угоди", проте деталі зустрічі не розголошуються.

Як повідомляється, у вівторок ввечері високопоставлений американський офіцер Ден Кейн, голова Об'єднаного комітету начальників штабів, провів переговори з європейськими військовими керівниками щодо "найкращих варіантів потенційної мирної угоди в Україні".

