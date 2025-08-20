Глава МЗС Угорщини повідомив про відновлення постачання нафти з Росії нафтопроводом "Дружба"

Росія відремонтувала пошкоджений внаслідок української атаки нафтопровід "Дружба", постачання ним нафти до Угорщини відновлено, повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в ніч на середу.

"Нафтові поставки нафтопроводом "Дружба" відновлено після української атаки два дні тому", - написав Сійярто в соцмережі X та подякував російській стороні за швидке усунення аварії.

"Ми сподіваємося, що Україна більше не нападатиме на цей важливий трубопровід. Це не наша війна. Угорщина має залишатися поза нею!" - наголосив міністр.

Командувач українськими силами безпілотних систем Роберт Бровді напередодні заявив, що удар по нафтоперекачувальній станції "Микільське" (Тамбовська область, РФ) зупинив роботу нафтопроводу "Дружба", яким російську нафту постачають через Україну в Словаччину та Угорщину, на невизначений термін.

Джерело: https://x.com/FM_Szijjarto/status/1957896300017623416