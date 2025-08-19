МЗС Канади та президент Фінляндії обговорили підтримку України

Міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд обговорила з президентом Фінляндії Александром Стуббом підтримку України в короткостроковій та довгостроковій перспективі.

"Ми також обговорили нашу спільну роботу щодо посилення безпеки в Арктиці та підтримки України в короткостроковій та довгостроковій перспективі. Дякую, президенте Стуббе, за плідну зустріч", - написала Ананд в соцмережі Х.

Глава канадського МЗС зазначила, що зустрілась у вівторок зі Стуббом для зміцнення міцного партнерства між Канадою та Фінляндією, зокрема в ключових економічних секторах, таких як суднобудування.

Джерело: https://x.com/AnitaAnandMP/status/1957904532140327301