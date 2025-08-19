До шкіл наразі доставлено лише 51,2% із запланованих підручників – голова комітету Ради

Лише 51,18% підручників із 8,7 млн запланованих поки доставлено до шкіл станом на сьогодні, розповів голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

"Станом на 18 серпня на обласні бази вже доставлено 5,2 млн із 5,8 млн необхідних підручників (це 90,58%), але реально в школи дійшло поки 4,1 млн примірників (78,6%). Тобто поки що до шкіл не дійшов майже кожен пʼятий підручник. За новим механізмом (напряму з видавництв до шкіл із відображенням даних у електронній освітній системі АІКОМ - ІФ-У) ситуація наступна: із 2,8 млн примірників доставили поки 307 тис (це 10,64%). Загалом, із 8,7 млн запланованих підручників до шкіл поки потрапило лише 4 462 691 примірники, тобто лише 51,18%", - написав Бабак в телеграм-каналі на основі даних "Інституту модернізації змісту освіти", зазначивши, що до початку навчального року залишилося ще 12 днів, але час на доставку ще є.

Голова комітету розповів, що цьогоріч на підручники (відбір, друк, доставку) з державного бюджету виділили 1 млн 402 тис 457,6 грн.

Зокрема, за ці кошти мали надрукувати і доставити 8,7 млн примірників для 8 класу "Нова українська школа" (НУШ); 30 тис. підручників шрифтом Брайля; майже 312 тис. підручників для дітей з особливими освітніми потребами.