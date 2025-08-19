Критична ситуація склалася в Києві з оформленням статусу критичних підприємств - голова КМВА

Начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко звинувачує працівників Київської міської державної адміністрації (КМДА) у невчасній подачі змін до розпорядження, яке визначає порядок надання підприємствам статусу критичних під час воєнного стану.

"Кабінет міністрів встановив чіткий термін — один місяць. Цей термін було проігноровано. Станом на сьогодні проєкт розпорядження на підпис не подано. У результаті ми маємо затримку з оформленням статусу критичних підприємств", - написав Ткаченко в Телеграм у вівторок.

За його словами, це напряму впливає на роботу бізнесу, стабільність економіки та захист столиці у воєнний час. Ткаченко також заявляє, що КМВА "робить усе можливе, щоб виправити ситуацію".