Єрмак повідомив про повернення з окупації ще двох підлітків

Фото: https://t.me/ermaka2022

Двоє дівчат-підлітків, які три роки жили в російській окупації, повернуті на підконтрольну уряду територію України в межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA, повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Були погрози, загроза обшуків, їх примушували ходити в російські школи. Попри це, дівчата зберігали українську ідентичність. Навчалися онлайн у школах України, уникали нав’язаних патріотичних заходів і щодня боролися за право бути собою. Тепер вони у безпеці, поруч із рідними, й отримують підтримку та допомогу", - написав Єрмак.

Як повідомлялося, 15 червня радниця керівника Офісу президента України Дарія Зарівна повідомляла, що в межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вже вдалося повернути 1359 дітей. Окрему увагу приділили необхідності повернення викрадених дітей, чиї імена увійшли до початкового списку, який Україна передала РФ під час перемовин у Стамбулі в межах заходів з побудови довіри. Після цього з окупованої території в Україну в рамках ініціативи Bring Kids Back UA повернулися ще 42 дітей, підлітків та юнаків (не рахуючи двох, про якого повідомив Єрмак 19 серпня), а також дехто з їх батьків.