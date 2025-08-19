Інтерфакс-Україна
Події
17:50 19.08.2025

Єрмак повідомив про повернення з окупації ще двох підлітків

1 хв читати
Єрмак повідомив про повернення з окупації ще двох підлітків
Фото: https://t.me/ermaka2022

Двоє дівчат-підлітків, які три роки жили в російській окупації, повернуті на підконтрольну уряду територію України в межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA, повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Були погрози, загроза обшуків, їх примушували ходити в російські школи. Попри це, дівчата зберігали українську ідентичність. Навчалися онлайн у школах України, уникали нав’язаних патріотичних заходів і щодня боролися за право бути собою. Тепер вони у безпеці, поруч із рідними, й отримують підтримку та допомогу", - написав Єрмак.

Як повідомлялося, 15 червня радниця керівника Офісу президента України Дарія Зарівна повідомляла, що в межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вже вдалося повернути 1359 дітей. Окрему увагу приділили необхідності повернення викрадених дітей, чиї імена увійшли до початкового списку, який Україна передала РФ під час перемовин у Стамбулі в межах заходів з побудови довіри. Після цього з окупованої території в Україну в рамках ініціативи Bring Kids Back UA повернулися ще 42 дітей, підлітків та юнаків (не рахуючи двох, про якого повідомив Єрмак 19 серпня), а також дехто з їх батьків.

 

Теги: #єрмак #діти #окупація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:23 19.08.2025
США долучаться до питання повернення українських дітей з РФ – Зеленський

США долучаться до питання повернення українських дітей з РФ – Зеленський

17:32 18.08.2025
Україна повернула 12 дітей з тимчасово окупованих територій – Єрмак

Україна повернула 12 дітей з тимчасово окупованих територій – Єрмак

10:04 18.08.2025
Єрмак: Путіну подобається обстрілювати мирні міста і говорити про бажання завершити війну

Єрмак: Путіну подобається обстрілювати мирні міста і говорити про бажання завершити війну

06:44 16.08.2025
Меланія Трамп надіслала лист Путіну щодо викрадених українських дітей

Меланія Трамп надіслала лист Путіну щодо викрадених українських дітей

00:04 16.08.2025
Троє підлітків врятовані з тимчасово окупованих територій України – Єрмак

Троє підлітків врятовані з тимчасово окупованих територій України – Єрмак

17:22 14.08.2025
Майже 250 дітей захисників України відпочили завдяки УЧХ

Майже 250 дітей захисників України відпочили завдяки УЧХ

20:59 12.08.2025
Успішними у посередницькій місії повернення українських дітей були Катар і Ватикан – Зеленський

Успішними у посередницькій місії повернення українських дітей були Катар і Ватикан – Зеленський

18:49 12.08.2025
На підконтрольну Україні територію повернули маму з чотирма дітьми - Єрмак

На підконтрольну Україні територію повернули маму з чотирма дітьми - Єрмак

10:34 12.08.2025
Єрмак про варварську тактику росіян: не здатні захистити своє небо і кидають всі сили на фронт

Єрмак про варварську тактику росіян: не здатні захистити своє небо і кидають всі сили на фронт

15:44 11.08.2025
З ТОТ Херсонщини вдалося повернути чотирнадцятирічну дівчинку - ОВА

З ТОТ Херсонщини вдалося повернути чотирнадцятирічну дівчинку - ОВА

ВАЖЛИВЕ

Макрон назвав наступні 15 днів "критичними" і привітав намір Трампа надати гарантії безпеки для України

Трамп стверджує, що Велика Британія, Франція та Німеччина можуть ввести війська для забезпечення миру в Україні

Трамп після зустрічі з Зеленським та європейськими лідерами: Україна поверне собі своє життя і отримає багато територій

Два склади боєприпасів в окупованому Білокуракіному знищено дронами СБУ

В Україну повернулися тіла 1 000 загиблих, серед них – 5 тіл військовослужбовців, які загинули у полоні

ОСТАННЄ

До шкіл наразі доставлено лише 51,2% із запланованих підручників – голова комітету Ради

Критична ситуація склалася в Києві з оформленням статусу критичних підприємств - голова КМВА

Макрон назвав наступні 15 днів "критичними" і привітав намір Трампа надати гарантії безпеки для України

Ексголова Центральної МСЕК та його підлеглі підозрюються у незаконному оформлені інвалідності

Освітній омбудсмен: тиск на батьків та учнів і примус до певної форми здобуття освіти неприпустимі

Кошта поговорив з Зеленським: будемо співпрацювати з США над гарантіями безпеки

Генштаб ЗСУ: На покровському напрямку ворог здійснив 32 атаки, 31 вже відбито

Кличко: ключове питання наразі це отримання Україною реальних гарантій безпеки

Проєкт Програми дій уряду: 100% договорів користування Києво-Печерською лаврою буде відповідати вимогам держбезпеки до кінця 2026р

На Харківщині ворожий дрон влучив у "швидку", постраждали медпрацівники

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА