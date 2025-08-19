Інтерфакс-Україна
Події
17:26 19.08.2025

Освітній омбудсмен: тиск на батьків та учнів і примус до певної форми здобуття освіти неприпустимі

2 хв читати
Освітній омбудсмен: тиск на батьків та учнів і примус до певної форми здобуття освіти неприпустимі

Освітній омбудсмен Надія Лещик заявляє, що тиск на батьків та учнів і примус до певної форми здобуття освіти неприпустимі.

"Час від часу отримую скарги від батьків щодо примусу вибору тієї чи іншої форми здобуття освіти для їхніх дітей, іноді звертаються й самі здобувачі освіти. У зверненнях заявники повідомляють, що заклади освіти відмовляються організувати навчання за формою, яку обрала дитина чи її батьки (дистанційною, сімейною, екстернатною тощо), або ж з необґрунтованих причин, зокрема через місце перебування дітей, припиняють організовувати навчання за певною формою", - йдеться в повідомленні освітнього омбудсмена.

Зазначається, що ця проблема стає особливо актуальною перед початком навчального року, адже школи починають до нього готуватися, а батьки та учні здебільшого саме в цей період обирають зручну форму здобуття освіти.

"Наголошу: чинне законодавство, а саме ч. 2 ст. 55 закону "Про освіту" визначає, що батьки здобувачів освіти мають право обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти. Так само і ч. 1 ст. 53 закону "Про освіту" передбачає, що здобувачі освіти мають право на індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання. Особа має право здобувати освіту в різних формах або поєднуючи їх", - наголошує омбудсмен.

Вона відзначає, що представники закладу освіти мають сприяти батькам у тому, щоб вони могли зробити свідомий вибір, зокрема, шляхом надання необхідної інформації чи консультацій.

"Водночас неправомірним є зобов’язання батьків переводити дитину на конкретну форму здобуття освіти, тиск щодо цього, ультиматуми. Між закладом освіти та батьками має бути налагоджене партнерство задля забезпечення найкращих інтересів дитини", - йдеться в повідомленні.

Теги: #омбудсмен #освіта

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:14 17.08.2025
Мовний омбудсмен назвала неприйнятними вимоги РФ надати російській мові статус офіційної та легітимізувати РПЦ

Мовний омбудсмен назвала неприйнятними вимоги РФ надати російській мові статус офіційної та легітимізувати РПЦ

17:27 11.08.2025
"Укренерго" вклало в освітні програми під час війни 65 млн грн

"Укренерго" вклало в освітні програми під час війни 65 млн грн

12:57 06.08.2025
Чоловіки складають 80% вступників на аспірантуру і майже 52% вступників у магістратуру - Бабак

Чоловіки складають 80% вступників на аспірантуру і майже 52% вступників у магістратуру - Бабак

09:23 04.08.2025
Ріст популярності інженерних і природничих спеціальностей буде видно через 3-4 роки

Ріст популярності інженерних і природничих спеціальностей буде видно через 3-4 роки

19:11 29.07.2025
Лубінець вимагає релокації пенітенціарних установ з зон бойових дій та службового розслідування щодо Біленьківської виправної колонії

Лубінець вимагає релокації пенітенціарних установ з зон бойових дій та службового розслідування щодо Біленьківської виправної колонії

14:34 28.07.2025
Неможливо буде побудувати бажану систему освіти без вирішення питання з зарплатами освітян - Федоров

Неможливо буде побудувати бажану систему освіти без вирішення питання з зарплатами освітян - Федоров

13:41 16.07.2025
Кабмін затвердив нові розміри освітніх грантів та додаткові регіональні коефіцієнти для вступників-2025

Кабмін затвердив нові розміри освітніх грантів та додаткові регіональні коефіцієнти для вступників-2025

21:47 15.07.2025
Кабмін призначив мовним омбудсменом Олену Івановську

Кабмін призначив мовним омбудсменом Олену Івановську

10:21 15.07.2025
Результати додаткових сесій НМТ будуть доступні не пізніше 30 липня - директорка УЦОЯО

Результати додаткових сесій НМТ будуть доступні не пізніше 30 липня - директорка УЦОЯО

13:22 12.07.2025
Кількість охочих вступати до вишів України залишається стабільною навіть у воєнних умовах - Бабак

Кількість охочих вступати до вишів України залишається стабільною навіть у воєнних умовах - Бабак

ВАЖЛИВЕ

Макрон назвав наступні 15 днів "критичними" і привітав намір Трампа надати гарантії безпеки для України

Трамп стверджує, що Велика Британія, Франція та Німеччина можуть ввести війська для забезпечення миру в Україні

Трамп після зустрічі з Зеленським та європейськими лідерами: Україна поверне собі своє життя і отримає багато територій

Два склади боєприпасів в окупованому Білокуракіному знищено дронами СБУ

В Україну повернулися тіла 1 000 загиблих, серед них – 5 тіл військовослужбовців, які загинули у полоні

ОСТАННЄ

До шкіл наразі доставлено лише 51,2% із запланованих підручників – голова комітету Ради

Критична ситуація склалася в Києві з оформленням статусу критичних підприємств - голова КМВА

Макрон назвав наступні 15 днів "критичними" і привітав намір Трампа надати гарантії безпеки для України

Єрмак повідомив про повернення з окупації ще двох підлітків

Ексголова Центральної МСЕК та його підлеглі підозрюються у незаконному оформлені інвалідності

Кошта поговорив з Зеленським: будемо співпрацювати з США над гарантіями безпеки

Генштаб ЗСУ: На покровському напрямку ворог здійснив 32 атаки, 31 вже відбито

Кличко: ключове питання наразі це отримання Україною реальних гарантій безпеки

Проєкт Програми дій уряду: 100% договорів користування Києво-Печерською лаврою буде відповідати вимогам держбезпеки до кінця 2026р

На Харківщині ворожий дрон влучив у "швидку", постраждали медпрацівники

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА