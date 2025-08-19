Освітній омбудсмен: тиск на батьків та учнів і примус до певної форми здобуття освіти неприпустимі

Освітній омбудсмен Надія Лещик заявляє, що тиск на батьків та учнів і примус до певної форми здобуття освіти неприпустимі.

"Час від часу отримую скарги від батьків щодо примусу вибору тієї чи іншої форми здобуття освіти для їхніх дітей, іноді звертаються й самі здобувачі освіти. У зверненнях заявники повідомляють, що заклади освіти відмовляються організувати навчання за формою, яку обрала дитина чи її батьки (дистанційною, сімейною, екстернатною тощо), або ж з необґрунтованих причин, зокрема через місце перебування дітей, припиняють організовувати навчання за певною формою", - йдеться в повідомленні освітнього омбудсмена.

Зазначається, що ця проблема стає особливо актуальною перед початком навчального року, адже школи починають до нього готуватися, а батьки та учні здебільшого саме в цей період обирають зручну форму здобуття освіти.

"Наголошу: чинне законодавство, а саме ч. 2 ст. 55 закону "Про освіту" визначає, що батьки здобувачів освіти мають право обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти. Так само і ч. 1 ст. 53 закону "Про освіту" передбачає, що здобувачі освіти мають право на індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання. Особа має право здобувати освіту в різних формах або поєднуючи їх", - наголошує омбудсмен.

Вона відзначає, що представники закладу освіти мають сприяти батькам у тому, щоб вони могли зробити свідомий вибір, зокрема, шляхом надання необхідної інформації чи консультацій.

"Водночас неправомірним є зобов’язання батьків переводити дитину на конкретну форму здобуття освіти, тиск щодо цього, ультиматуми. Між закладом освіти та батьками має бути налагоджене партнерство задля забезпечення найкращих інтересів дитини", - йдеться в повідомленні.