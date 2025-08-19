Інтерфакс-Україна
17:22 19.08.2025

Кошта поговорив з Зеленським: будемо співпрацювати з США над гарантіями безпеки

Фото: https://x.com/antoniocostapm

Президент Європейської ради Антоніу Кошта провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським після розмови з членами Європейської ради та підкреслив підтримку України та відданість справі збереження тиску на РФ.

"Нашими головними пріоритетами є припинення вбивств, просування обміну полоненими та забезпечення повернення тисяч дітей, викрадених Росією. Ми будемо співпрацювати зі Сполученими Штатами над конкретними та необхідними гарантіями безпеки. Разом з президентом Зеленським та США ми підготуємо наступні кроки для досягнення справедливого та міцного миру", - написав Кошта в соцмережі Х у вівторок.

Він наголосив на необхідності продовжувати підтримувати український народ та просуватися в напрямку розширення. "Майбутнє України також полягає в процвітанні та стабільності, які може забезпечити членство в ЄС", - додав Кошта.

 

