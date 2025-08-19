Інтерфакс-Україна
Події
17:19 19.08.2025

Генштаб ЗСУ: На покровському напрямку ворог здійснив 32 атаки, 31 вже відбито

На всій лінії фронту з початку доби та станом на 16:00 вівторка зафіксовано 78 бойових зіткнень, найбільш активними дії ворога залишаються на покровському напрямку, де відбулося 32 бої; по Добропіллю, де нещодавно ворог намагався створити плацдарм для подальшого просування, ворог завдає авіаційних ударів, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"На покровському напрямку від початку доби російські окупанти здійснили 32 спроби потіснити наших воїнів у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Никанорівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Родинське, Промінь, Гродівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове та Новоукраїнка. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 31 атаку. Ворожа авіація завдала авіаудару по району населеного пункту Добропілля", - повідомляється у зведенні Генштабу у телеграм-каналі.

На лиманському напрямку росармія здійснила 15 атак на позиції українців поблизу н.п. Зелена Долина, Колодязі, Мирне, Торське, Ямпіль та у бік Ямполя та Григорівки. Наразі тривають чотири бойові зіткнення.

На сіверському напрямку з початку доби противник двічі атакував поблизу Переїзного та у бік Федорівки. На краматорському напрямку противник активних дій не проводив.

"На торецькому напрямку наші захисники відбили шість ворожих спроб вклинитися в нашу оборону в районах Торецька, Щербинівки, Яблунівки та Полтавки; ще одне боєзіткнення триває. Під ударами ворожих бомб опинилася Костянтинівка", - зазначено у зведенні Генштабу.

Повідомляється про ворожі обстріли артилерією та мінометами населених пунктів Чернігівської та Сумської областей. А саме – Галаганівка, Прогрес, Середина-Буда, Бояро-Лежачі, Ясна Поляна. Від авіаударів потерпали Грем’яч Чернігівської області та Нова Слобода і Чернацьке Сумської області.

"На північно-слобожанському і курському напрямках відбулося дві ворожі атаки. Авіація загарбників завдала трьох ударів, скинувши при цьому п’ять керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 122 артилерійські обстріли позицій наших військ та населених пунктів, сім з яких із реактивних систем залпового вогню", - йдеться у повідомленні Генштабу.

На південно-слобожанському напрямку триває бій у районі Вовчанська. На куп’янському напрямку ворог тричі атакував позиції українських підрозділів у районах Синьківки та Степової Новоселівки; дві атаки російських окупантів відбито, ще один бій триває.

На новопавлівському напрямку українські захисники зупинили вісім штурмів ворожих військ в районах населених пунктів Грушівка, Зелений Гай, Темирівка, Воскресенка, Зелене Поле та у бік Комишувахи, ще чотири боєзіткнення тривають. На гуляйпільському напрямку противник штурмових дій не проводив, завдав авіаудару по Білогір’ю. На оріхівському напрямку наразі наступальних дій ворога не зафіксовано.

На придніпровському напрямку ворог завдав авіаудару по населеному пункту Одрадокам’янка, здійснив чотири безрезультатні спроби наблизитись до позицій українських підрозділів.

 

Теги: #генштаб_зсу #війна

