Події
10:07 19.08.2025

США відправляють понад 4 тис. військових для протидії латиноамериканським наркокартелям - ЗМІ

Пентагон перекидає ближче до берегів Латинської Америки понад 4 тис. військовослужбовців у зв'язку з планами США посилити боротьбу з наркокартелями, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерело.

"Американський чиновник заявив, що Міноборони направить понад 4 тис. моряків і морських піхотинців у води навколо Латинської Америки в якості демонстрації сили, після того як президент США Дональд Трамп вказав на готовність задіяти військову силу проти наркокартелів", - інформує агентство.

За словами джерела, війська направляться в зону відповідальності Південного командування збройних сил США, куди входять країни Центральної і Південної Америки, прилеглі до них акваторії Атлантичного і Тихого океанів. Однак точний пункт призначення співрозмовник агентства не назвав.

До складу групи входять амфібійна група швидкого реагування "Іводзіма" і 22-й експедиційний підрозділ морської піхоти, і зокрема, три десантні кораблі. Джерело пояснило, що ці війська можуть бути задіяні і в інших місцях, ніж планується зараз, і, наприклад, взяти участь у військових навчаннях.

Представник влади США додав, що Південне командування збройних сил США отримає додаткові ресурси для допомоги в боротьбі з наркотрафіком. Він пояснив, що зазвичай американське командування направляє ВМС США зі Східного узбережжя до Європи, а в Західній півкулі не тримає значних військових сил.

Раніше ВМС США повідомили про відправку цих сил з Норфолка (штат Вірджинія) в рамках регулярного розгортання сил в регіоні.

Раніше газета The New York Times з посиланням на джерела повідомила, що Трамп направив Пентагону конфіденційне розпорядження розпочати силові акції щодо латиноамериканських наркокартелів. Після цього президент Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що не допустить появи військових США на мексиканській території.

У свою чергу видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомляло, що командування США обговорює варіанти використання сил спецоперацій, нанесення точкових ударів і посилення розвідувального співробітництва в рамках можливої кампанії проти латиноамериканських картелів. "Будь-яку військову акцію координуватимуть з Мексикою та іншими іноземними партнерами", - інформувало видання.

Теги: #пентагон #військовослужбовці #сша

