Зеленський після розмови з Трампом: питання територій залишимо для зустрічі між мною і Путіним

Президент України Володимир Зеленський буде обговорювати питання територій з Путіним.

Про це президент сказав під час брифінг у Вашингтоні, зазначив, завдяки мапі це була вперше можливість говорити про такі речі з президентом США та з його командою, "не читаючи на папірцях".

"А дуже добре розбираючись в кожному нашому квадратному кілометрі залитому кров'ю наших бійців. І для мене це дуже чутливий момент… Мені здається, що президент (Трамп – ІФ-У) почув і бачив це, і були різні моменти, але це важлива інформація. І тому питання території – це питання, яке ми залишимо між мною і Путіним", - наголосив Зеленський.