РФ запропонувала Трампу спочатку двосторонню зустріч з Україною, а потім тристоронню – Зеленський

Російська сторона запропонувала президенту США Дональду Трамп спочатку двосторонню зустріч Україна-Росія, а потім трьохсторонню, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Після нашої зустрічі всіх разом і координації, як ми будемо працювати над гарантіями безпеки, президент Сполучених Штатів Америки зв'язався з російською стороною і вони проговорили, які можуть бути дипломатичні кроки. Росія запропонувала спочатку двосторонню зустріч "Україна-Росія", а потім трьохсторонню", - сказав Зеленський під час брифінгу у Вашингтоні.