Події
02:18 19.08.2025

Ми впевнені, що війна закінчиться, важливо, щоб це була не пауза в боях, а реальний мир – Зеленський

Європейські лідери приїхали в США, щоб проговорити гарантії безпеки для України, для того, щоб після закінчення війни була не пауза в боях, а реальний мир, заявив президент Володимир Зеленський.

"Вони (європейські лідери – ІФ-У) особисто приїхали підтримати Україну і проговорити дуже важливі питання, що далі, як підтримувати державу, що треба робити для сталого справедливого миру, ну і гарантії безпеки, які так нам всім потрібні, щоб після закінчення війни, ми впевнені, що війна закінчиться", - сказав Зеленський під час брифінгу у Вашингтоні.

"Для нас дуже важливо, щоб це була не пауза в боях, а реальний мир, який можна захистити гарантіями безпеки нашим партнерам", - наголосив він.

