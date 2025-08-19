Трамп після розмов з Зеленським та Путіним повідомив про підготовку тристоронньої зустрічі

Президент США Дональд Трамп заявив, що мав "гарну" зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, та почав готуватися до зустрічі лідерів України та РФ.

"У Білому домі я мав дуже гарну зустріч із шановними гостями: президентом України Володимиром Зеленським, президентом Франції Еммануелем Макроном, президентом Фінляндії Александром Стуббом, прем'єр-міністром Джорджією Мелоні з Італії, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, канцлером Федеративної Республіки Німеччина Фрідріхом Мерцем, президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, яка завершилася наступною зустріччю в Овальному кабінеті", - написав Трамп у соцмережі Truthsocial.

За його словами, під час зустрічі лідери обговорили гарантії безпеки для України, які будуть надані різними країнами Європи у координації зі США.

"Після завершення зустрічей я зателефонував президенту Путіну та почав готуватися до зустрічі між президентом Путіним та президентом Зеленським у місці, яке буде визначено пізніше. Після цієї зустрічі у нас буде тристороння зустріч, до якої візьмуть участь два президенти та я", - наголосив Трамп.

"Знову ж таки, це був дуже хороший, ранній крок для війни, яка триває вже майже чотири роки. Віцепрезидент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та спеціальний посланник Стів Віткофф координують свої дії з Росією та Україною", - додав він.

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/115052030103944534