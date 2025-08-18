Інтерфакс-Україна
23:03 18.08.2025

Макрон на зустрічі з Трампом та Зеленським: наступна зустріч має бути чотиристоронньою, бо йдеться про безпеку всієї Європи

Представники європейських країн також мають взяти участь у перемовинах України, США і РФ щодо завершення війни, оскільки мова йде про безпеку всієї Європи, заявляє президент Франції Емманюель Макрон.

"Ідея тристоронньої зустрічі є дуже важливою, тому що це єдиний спосіб забезпечити міцний довгостроковий мир. Я думаю, що наступна зустріч має також бути з представниками європейських країн - чотиристороння, тому що ми говоримо про безпеку всієї Європи", - сказав Макрон на спільній зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа з європейськими лідерами в понеділок у Вашингтоні.

За його словами, для забезпечення такої зустрічі "варто також просити про припинення вогню для того, щоб зупинити вбивства".

"А коли ми вже говоримо про мир для всього континенту, то нам потрібні безпекові гарантії. Перше – це українська армія: сильна українська армія на роки, на десятиліття попереду. І ми серед коаліції країн, які підтримують Україну з підтримкою НАТО. Ми розглядали різні моделі – ми говоримо про безпеку України, однак також наша власна безпека є під ударом, тому ви розраховуємо на вас, а ви можете розраховувати на нас", - додав Макрон.

Джерело: www.youtube.com/watch?v=UDpCTWxR8ko

Теги: #перемовини #франція #сша

