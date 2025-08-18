Мерц на зустрічі з Трампом та Зеленським: зараз почнуться складніші переговори, ми хотіли б бачити перемир'я з наступної зустрічі

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зазначає необхідність забезпечення перемир'я для проведення наступної зустрічі, яка має бути тристоронньою, і пропонує посилити для цього тиск на РФ.

"Це дуже сприяє просуванню – те, що ми зустрілися сьогодні всі разом. Наступні кроки будуть складнішими. Ви відкрили шлях минулого тижня, у п'ятницю, однак зараз почнуться складніші переговори. І, якщо чесно, ми всі хотіли б бачити перемир'я, починаючи з наступної зустрічі. Я не можу уявити, щоб наступна зустріч відбулася без перемир'я", - сказав Мерц на спільній зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа з європейськими лідерами в понеділок у Вашингтоні.

"То ж давайте попрацюємо над цим, давайте тиснути на Росію, тому що те, наскільки довірятимуть нашим зусиллям, буде залежати щонайменше від перемир'я, починаючи з наступних кроків серйозних переговорів. Я хотів би підкреслити цей аспект – ми хотіли би бачити перемир'я, починаючи з наступної зустрічі, яка має бути тристоронньою, де б вона не відбулась", - додав канцлер Німеччини.

Трамп відповів на це: "Побачимо, як це вийде і чи зможемо ми це зробити", додавши, що шість воєн, які, за його словами, він врегулював, закінчилися без припинення вогню.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=UDpCTWxR8ko