Інтерфакс-Україна
Події
22:33 18.08.2025

Мерц на зустрічі з Трампом та Зеленським: зараз почнуться складніші переговори, ми хотіли б бачити перемир'я з наступної зустрічі

1 хв читати

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зазначає необхідність забезпечення перемир'я для проведення наступної зустрічі, яка має бути тристоронньою, і пропонує посилити для цього тиск на РФ.

"Це дуже сприяє просуванню – те, що ми зустрілися сьогодні всі разом. Наступні кроки будуть складнішими. Ви відкрили шлях минулого тижня, у п'ятницю, однак зараз почнуться складніші переговори. І, якщо чесно, ми всі хотіли б бачити перемир'я, починаючи з наступної зустрічі. Я не можу уявити, щоб наступна зустріч відбулася без перемир'я", - сказав Мерц на спільній зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа з європейськими лідерами в понеділок у Вашингтоні.

"То ж давайте попрацюємо над цим, давайте тиснути на Росію, тому що те, наскільки довірятимуть нашим зусиллям, буде залежати щонайменше від перемир'я, починаючи з наступних кроків серйозних переговорів. Я хотів би підкреслити цей аспект – ми хотіли би бачити перемир'я, починаючи з наступної зустрічі, яка має бути тристоронньою, де б вона не відбулась", - додав канцлер Німеччини.

Трамп відповів на це: "Побачимо, як це вийде і чи зможемо ми це зробити", додавши, що шість воєн, які, за його словами, він врегулював, закінчилися без припинення вогню.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=UDpCTWxR8ko

Теги: #перемовини #німеччина #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:15 18.08.2025
Безпекові гарантії для України за зразком статті 5 обговорювалися вже кілька місяців, повідомив Стармер

Безпекові гарантії для України за зразком статті 5 обговорювалися вже кілька місяців, повідомив Стармер

23:03 18.08.2025
Макрон на зустрічі з Трампом та Зеленським: наступна зустріч має бути чотиристоронньою, бо йдеться про безпеку всієї Європи

Макрон на зустрічі з Трампом та Зеленським: наступна зустріч має бути чотиристоронньою, бо йдеться про безпеку всієї Європи

22:53 18.08.2025
Мелоні на зустрічі з Трампом та Зеленським: ми обговоримо насамперед безпекові гарантії для України, буде запропонована модель статті 5

Мелоні на зустрічі з Трампом та Зеленським: ми обговоримо насамперед безпекові гарантії для України, буде запропонована модель статті 5

22:50 18.08.2025
Білий дім опублікував фото Трампа та Зеленського біля мапи України із окупованими територіями

Білий дім опублікував фото Трампа та Зеленського біля мапи України із окупованими територіями

13:53 18.08.2025
Німеччина не розміщуватиме військовий контингент в Україні

Німеччина не розміщуватиме військовий контингент в Україні

18:49 17.08.2025
Рубіо: одна з складнощів перемир'я в тому, що його потрібно підтримувати, а це дуже важко

Рубіо: одна з складнощів перемир'я в тому, що його потрібно підтримувати, а це дуже важко

15:15 16.08.2025
Порошенко: мирна угода можлива лише після безумовного припинення вогню, поступки має робити Путін

Порошенко: мирна угода можлива лише після безумовного припинення вогню, поступки має робити Путін

12:29 16.08.2025
Європейські лідери підготували спільну заяву за результатами перемовин на Алясці – Туск

Європейські лідери підготували спільну заяву за результатами перемовин на Алясці – Туск

11:10 16.08.2025
Після перемовин Трампа та Путіна Україні будуть навʼязувати капітуляцію - заступниця голови фракції "Голос"

Після перемовин Трампа та Путіна Україні будуть навʼязувати капітуляцію - заступниця голови фракції "Голос"

07:59 16.08.2025
Трамп і Путін обговорили можливість територіальних змін України

Трамп і Путін обговорили можливість територіальних змін України

ВАЖЛИВЕ

Макрон на зустрічі з Трампом та Зеленським: наступна зустріч має бути чотиристоронньою, бо йдеться про безпеку всієї Європи

Мелоні на зустрічі з Трампом та Зеленським: ми обговоримо насамперед безпекові гарантії для України, буде запропонована модель статті 5

Трамп про зустріч із Зеленським: Ми обговорили багато питань

Розпочалася зустріч Трампа та Зеленського з європейськими лідерами

Трамп поінформує Путіна про результати своєї зустрічі з Зеленським

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили з початку доби 133 ворожі атаки - Генштаб

Трамп: через тиждень або два ми дізнаємося, чи закінчиться війна

Українська делегація також принесла карту на зустріч Зеленського та Трампа

Трамп сподівається, що Росія негайно звільнить понад 1000 полонених

Трамп: спробуємо організувати тристоронню зустріч якомога швидше

Зеленський і Трамп обговорили гарантії безпеки для України

Зеленський і Трамп обговорили гарантії безпеки для України

Трамп про зустріч із Зеленським: Ми обговорили багато питань

Розпочалася зустріч Трампа та Зеленського з європейськими лідерами

Трамп поінформує Путіна про результати своєї зустрічі з Зеленським

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА