Розпочалася зустріч Трампа та Зеленського з європейськими лідерами

Розпочалася зустріч президента Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів, про це відомо з трансляцій, які вели американські ЗМІ.

У ній беруть участь генеральний секретар НАТО Марк Рютте, прем'єр-міністри Італії та Великої Британії Джорджія Мелоні та Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, а також президенти Фінляндії та Франції Александер Стубб та Емманюель Макрон.