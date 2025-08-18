Зеленський: Україна готова до реального перемир'я й встановлення нової архітектури безпеки

Президент України Володимир Зеленський скоординував позиції з європейськими партнерами перед зустріччю з президентом США Дональдом Трампом.

"Маємо зупинити вбивства, і я дякую партнерам, які працюють для цього та зрештою для надійного й гідного миру. Разом із лідерами Фінляндії, Великої Британії, Італії, Європейської комісії та Генсеком НАТО скоординували наші позиції перед зустріччю з Президентом Трампом. Україна готова до реального перемир'я й встановлення нової архітектури безпеки. Нам потрібен мир", - написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Президент зазначив, що "наша основна мета – надійний і тривалий мир для України та всієї Європи".

"Наша основна мета – надійний і тривалий мир для України та всієї Європи. І важливо, щоб динаміка всіх наших зустрічей дала саме такий результат. Розуміємо, що від Путіна не варто чекати, що він сам відмовиться від агресії та від нових загарбницьких спроб. Тому тиск повинен працювати, і це має бути саме спільний тиск – США та Європи, всіх у світі, хто поважає право жити та міжнародний порядок", - акцентував очільник Української держави.

Як зазначає Офіс президента України, у Вашингтоні Зеленський провів зустріч із президентом Фінляндії Александром Стуббом, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні, президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Лідери скоординували позиції перед початком переговорів із Президентом США Дональдом Трампом, що відбудуться сьогодні у Вашингтоні.

Зеленський подякував партнерам за їхні зусилля для досягнення справедливого й тривалого миру та активну участь у дипломатичній роботі.

Всі учасники зустрічі відзначили важливість спільної позиції щодо майбутньої мирної угоди. Вони наголосили на чіткій підтримці суверенітету й територіальної цілісності України та неприйнятності зміни міжнародно визнаних кордонів держав силою.

Лідери привітали готовність США взяти участь у гарантуванні безпеки для України. Одним із ключових питань на переговорах із президентом Трампом буде спільна участь Сполучених Штатів і Європи у створенні майбутньої архітектури безпеки для України, а отже, і для всього Європейського континенту.

Як зазначає Офіс президента України, у спільній зустрічі лідерів України, інших європейських країн, ЄС і НАТО з президентом США також візьмуть участь президент Франції Емманюель Макрон і федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.