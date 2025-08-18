У Запоріжжі число поранених зросло до 33 людей – обладміністрація

До 33 осіб збільшилася кількість поранених внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров у Телеграмі.

"33 поранених внаслідок ранішньої ворожої атаки по Запоріжжю. Люди продовжують звертатись за допомогою", - написав він.

Раніше повідомлялось про 30 поранених та трьох загиблих в результаті ворожої атаки на Запоріжжя, серед поранених – 17-річний юнак.

Раніше в цей день повідомлялося, що через ворожий удар зайнялися магазини та зупинка, було пошкоджено маршрутку, житлові будинки й цех одного із підприємств міста. З провалля, утвореного вибухом, поліцейські та рятувальники витягли людину з опіками, пізніше він помер.