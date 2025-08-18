Якщо правоохоронні органи будуть відкривати провадження щодо міністрів, такі люди не працюватимуть в уряді - Свириденко

Якщо правоохоронні органи будуть відкривати кримінальні провадження щодо міністрів, то такі люди не працюватимуть в уряді, заявила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

"Якщо будуть підстави, якщо правоохоронні органи будуть відкривати кримінальні провадження, звичайно, такі люди не будуть працювати в уряді", - сказала Свириденко в коментарі "BBC Україна" в понеділок, відповідаючи на запитання, що вона робитиме як керівниця уряду, якщо підлеглі будуть отримувати підозри у корупційних діяннях чи перевищенні службових повноважень.

На уточнююче запитання, чи буде премʼєрка направляти у суди рекомендаційні листи, щоб міністри з підозрами зберігали посади, вона відповіла, що буде розглядати "кожен конкретний кейс".

"Але наша задача, щоб в уряді працювали не тільки професійні, але й дуже порядні люди. Це дуже важливо", – додала Свириденко.